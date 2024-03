La mauvaise nouvelle se confirme pour le manga One Piece, et si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez qu'il va falloir faire preuve de patience.

Il y a peu, le chapitre 1111 de One Piece a été victime d'un leak. Rien d'étrange, puisque c'est une sorte de rendez-vous habituel pour les lecteurs. Quoi qu'il en soit, il n'est pas encore sorti officiellement, mais on l'attend avec impatience. Et après ça ? Est-ce qu'on patiente jusqu'au 1112 la semaine prochaine ? La réponse est non. On est désolé de vous annoncer que vous allez devoir prendre votre mal en patience. Il y a une raison logique derrière tout ça, mais le manga va entrer en pause.

One Piece est mis en pause pendant trois semaines

L'insider PewPiece a dit vrai, Eiichiro Oda va bel et bien s'accorder une pause de trois semaines avant de reprendre la suite de One Piece. Avant de vous inquiéter, pas de panique, sa santé n'est actuellement pas en danger. Ceci dit, à la lumière du décès d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, notre homme a décidé de faire attention à sa santé. Il explique bien qu'il n'est pas malade, mais vous savez ce qu'on dit, « mieux vaut prévenir que guérir ». Il va donc s'occuper de lui, et laisser un peu de côté sa grande création.

Fort heureusement, sur les réseaux sociaux, les fans se montrent compréhensifs. Bien sûr, l'attente va être longue, mais c'est la santé de l'auteur qui passe en priorité. « La santé des mangakas est plus importante que le manga en lui-même », « C'est bien pour Oda », « Une action comme celle-ci doit être encouragée », peut-on notamment lire sur Twitter. Ce sont des réactions qui donnent du baume au cœur. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à rappeler que peu importe ses raisons, c'est son œuvre et il a bien le droit de faire ce qu'il veut, de prendre tout le temps dont il a besoin.

Un retour en force après la pause

Après, il précise tout de même dans son message qu'il en profitera peut-être pour « réfléchir à ce qu'est One Piece ». Un joli questionnement qui peut amener à des réflexions intéressantes. En tout cas, au vu de la fin du chapitre 1111, on a hâte de voir ce qu'il nous réserve pour le 1112. Pour rappel, on approche de la fin de l'arc Egghead, et la tension est à son comble. Zoro a terminé son combat contre Rob Lucci, et Luffy arrive enfin à se frayer un chemin malgré les attaques du Gorosei. L'objectif est clair, l'équipage du Chapeau de Paille doit fuir de l'île, et les géants sont là pour les aider. Il nous tarde de découvrir la suite pour voir s'il y a encore un obstacle qui va se mettre en travers de leur route.