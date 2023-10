L'une des séries les plus populaires de Netflix n'a pas dit son dernier mot et va revenir pour les fêtes de fin d'année. Un retour censé être applaudi, mais qui divise les abonnés.

Après les nouveautés Netflix (S41), c'est l'heure d'un petit point sur les prochaines sorties qui seront en chargé de refermer la page 2023. En plus de The Killer de David Fincher et du film catastrophe Le Monde après nous, la firme au N rouge va continuer d'exploiter le filon juteux d'une série qui a fait les belles heures de la plateforme.

La Casa de Papel n'a pas encore dit son dernier mot

Si Squid Game, Mercredi, Stranger Things ou encore Dahmer sont toujours parmi les plus gros succès de Netflix, le service de SVOD s'est longtemps reposé sur La Casa de Papel pour attirer des téléspectateurs. Mais après cinq saisons, la bande de Tokyo a fait ses adieux avec un final parfois violemment critiqué. Si vous faites partie de celles et ceux qui jugent que la firme a trop tiré sur la corde, préparez-vous, la série est de retour ! Pas pour une sixième saison, mais par l'intermédiaire du spin-off Berlin.

« À une période faste de sa vie, avant les événements de La Casa de Papel, Berlin réunit de talentueux équipiers à Paris pour préparer l'un de ses cambriolages les plus ambitieux ». Pour tenter de surfer sur la vague, Netflix s'intéressera donc à l'un des personnages appréciés à travers une préquelle. Et pas de panique, l'acteur Pedro Alonso reviendra bien dans son rôle phare. Une bonne idée ? Pour les ultra fans, ça ne semble pas faire de doute. « Encore une série qui s'annonce en décembre »; « Meilleur personnage avec El Professor »; « Trop bien ! »; « Hâte et difficile d'oublier La Casa de Papel » peut-on lire sur YouTube.

Cependant, sur le compte X de Netflix, Berlin divise bien plus les internautes. Au milieu de posts positifs « Tellement heureux »; « Ahhh parfait ! »; « Fallait trop la sortir », on trouve pas mal de négatif. « Quand Netflix tire sur la corde sur l'une des séries les plus surcotées et WTF de son existence »; « Ouais non merci, plus jamais »; « Lâchez ça bon sang ! »; « Stop, on est fatigués »; « Aucune hype »; « Faut arrêter de forcer ». Le casse de trop ? Réponse le 29 décembre 2023.

Un autre gros film Netflix en décembre 2023

Le 8 décembre prochain, soit avant le lancement de Berlin, Netflix ajoutera le film Le Monde après nous à son catalogue. Un long-métrage catastrophe avec un casting prestigieux composé de Kevin Bacon, Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali (Blade) et Myha'la Herrold.

« Les vacances d'une famille sont interrompues par l'arrivée en pleine nuit de deux inconnus cherchant à se protéger d'une cyberattaque. Tandis que la menace se rapproche, chacun tente de défendre sa place dans un monde qui s'écroule ». Un film adapté du best-seller éponyme et qui est réalisé par Sam Esmail. Le papa de la série Mr. Robot avec Rami Malek.