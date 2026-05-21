Stranger Things vient tout juste de finir que les frères Duffer sont déjà sur le pied de guerre pour un nouveau projet, The Boroughs : Retraite rebelle, maintenant disponible sur Netflix.

Le 1er janvier dernier, Stranger Things diffusait officiellement son épisode final sur les ondes de Netflix, mettant ainsi un terme à près d’une décennie d’aventures pour les frères Duffer. Une décennie assurément marquée par de nombreux hauts, mais aussi quelques bas, en témoigne notamment la réception glaciale dont a été victime la conclusion du show. Mais loin de se laisser abattre, les deux frères sont maintenant prêts à lancer leur nouveau projet, The Boroughs : Retraite rebelle, disponible dès aujourd’hui sur Netflix.

Netflix accueille The Boroughs, un « Stranger Things pour les vieux »

Créée par Jeffrey Addiss et Will Matthew, cette nouvelle série originale produite par les frères Duffer nous contera l’histoire d’un groupe de « héros improbables », forcé de s’unir pour empêcher une menace surnaturelle de leur voler la seule chose qu’ils n’ont pas : le temps. À la manière de Stranger Things, avec laquelle The Boroughs partagera une partie de son ADN selon les frères Duffers, celle-ci mettra ainsi de nouveau en scène des aventures extraordinaires pour ses protagonistes, qui ne sont cette fois-ci plus des enfants mais des adultes.

L’occasion alors, pour les spectateurs de Netflix, de retrouver des acteurs réputés comme Alfred Molina (Spider-Man 2), Geena Davis (Grey’s Anatomy), Alfre Woodard (Desperate Housewives), Bill Pullman (Independance Day), Clarke Peters (John Wick) et Dennis O’Hare (American Horror Story), aux côtés d’une ribambelle de personnages secondaires et récurrents tout aussi prestigieux. De quoi augurer de très bonnes choses, même s’il faut évidemment bien plus qu’une simple liste de bons acteurs pour présager de la qualité de The Boroughs.

En l’état, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire : vous connecter à votre compte Netflix, et regarder les huit épisodes que comporte la première saison de la série, tous disponibles dès maintenant dans le catalogue de la plateforme. En espérant pour les frères Duffer que cela suffise à redorer leur blason après le final décevant de Stranger Things, qui aura définitivement écorné l’image que les spectateurs avaient d’eux. Même si cela ne les empêche pas de continuer à développer cet univers, en témoigne l’arrivée du spin-off Chroniques de 1985 le mois dernier.

Source : Netflix