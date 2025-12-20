En amont de son arrivée très attendue dans le courant de l'année prochaine, une grosse série à venir exclusivement sur Netflix se dévoile à nouveau en images.

La fin approche à grands pas pour l'arc principal de Stranger Things, alors que le sort du monde est entre les mains d'Eleven et ses amis, qui se préparent pour leur terrible et à première vue très déséquilibré combat contre Vecna. Nous en connaîtrons le dénouement à l'issue du volume 2 attendu entre fin décembre 2025 et début 2026. Netflix n'entend cependant pas abandonner l'une de ses licences phares après cela, et c'est justement là qu'entrent en scène les nouveaux aperçus en image qui nous intéressent ici.

De pas si étranges aperçus pour la prochaine série Stranger Things de Netflix

Annoncée en avril dernier, la série dans l'univers de Stranger Things qui nous intéresse ici et attendue courant 2026 sur Netflix s'appelle pour rappel Tales from '85. Contrairement à la série principale, il s'agira cette fois d'une série d'animation dans un style graphique rétro. Celle-ci va donc nous raconter une histoire parallèle à l'arc principal, plus précisément durant l'hiver 1985, soit la période entre les saisons 2 et 3 de l'œuvre originale. Retour donc dans le passé d'Hawkins, mais avec de nouvelles créatures venues du Monde à l'Envers. Au programme : de l'aventure, de la nostalgie, et évidemment de l'horreur

Après un premier trailer d'annonce officielle de la part de Netflix le mois dernier, Tales From '85 se rappelle à notre bon souvenir par l'entremise de trois nouvelles images exclusives, courtoisie de nos confrères chez Entertainment Weekly. En supplément d'une interview avec certains des créateurs de la série spin-off, nous avons donc droit aux nouveaux aperçus visibles ci-dessous.

Pour chapeauter cette nouvelle série spin-off estampillée Stranger Things pour le compte de Netflix, on retrouve pour rappel à la réalisation Eric Robles (Fanboy & Chum Chum), qui se serait inspiré pour son ambiance et son histoire du dessin animé culte The Real Ghostbusters, mais aussi de références comme E.T., le chef d'œuvre de Steven Spielberg, ou encore des livres Chair de Poule. En attendant de connaître sa date de sortie précise l'année prochaine sur Netflix, voici donc ci-dessous trois nouvelles images de ce que nous réserve cette série d'animation prometteuse dans l'univers de Stranger Things.





© Entertainment Weekly/Netflix

Source : Entertainment Weekly