Les fans de Stranger Things n'arrivent pas à tourner la page après un final jugé très décevant. Beaucoup pensent même que ce serait le coup du siècle ! Une énorme théorie est en train d'exploser.

Stranger Things, c'est terminé. En tout cas, pour le commun des mortels puisque des fans hardcore ne veulent pas lâcher le morceau et sont déjà en train de théoriser. Selon eux, si la fin est aussi mauvaise, il y a une raison autre qu'un carambolage artistique, d'écriture et de jeu d'acteur. Une théorie très populaire commence à prendre de l'ampleur et apporte des arguments parfois pas si déconnants que ça.

ATTENTION AUX SPOILERS. Inutile de dire que tout l'article va spoiler la fin de Stranger Things et la saison 5 plus globalement, donc si vous n'avez pas encore regardé, passez votre chemin.

La théorie folle des fans de Stranger Things

Et si tout n'était qu'un tissu de mensonges ? Que le dernier épisode tout entier n'était qu'une supercherie provoquée par Vecna, le Flagelleur Mental ou Kali soyons fous ! C'est la théorie un peu folle, mais pas trop, qui pullule sur les réseaux sociaux. Des fans sont en effet persuadés qu'un nouvel épisode sera diffusé le 7 janvier 2026, oui, demain. La raison ? L'apparition du nombre 7 à la toute fin du générique, sur un dé, pour faire écho au lancé de dé raté de Will dans la première saison. C'est aussi le symbole de la défaite dans la série puisqu'à cause de ce 7, Will, Lucas et Dustin ont perdu leur campagne de D&D. Selon les fans, Vecna et le Flagelleur Mental auraient en réalité gagné et provoqué une hallucination à tout le monde, leur faisant croire qu'ils ont gagné.

Incohérences, indices potentiel... du génie ou du travail baclé ?

Pour preuve, les fans de Stranger Things ont épluché le dernier épisode en relevant toutes les incohérences et comportements étranges des personnages. De la remise des diplômes à la toute fin où tout le monde se tient dans la même position, la même que lorsque Vecna possède ses victimes, ou encore des « bugs dans la Matrice » comme cette pancarte brandie par une femme en arrière-plan et qui n'a aucun écriteau.

Il y a aussi des indices qui seraient visiblement éparpillés dans le dernier épisode comme lorsque Mike range ses livres de campagne et que les lettres forment un « X a Lie » qui voudrait dire que tout n'est que mensonge. Beaucoup d'autres choses sont relevées, comme le fait qu'Eleven arrive à s'échapper au nez et à la barbe de tous, avec ou sans intervention de Kali (si l'on suit la théorie de Mike), le comportement étrange de certains héros qui se contredisent ou disent des choses incohérentes.

Quand Netflix s'emmêle, peut-être sans le vouloir

Autre point qui a fait flamber cette théorie et c'est directement sur Netflix que ça se passe cette fois. Lorsque l'on cherche « 7 janvier » ou « Fake Ending » (fausse fin) dans la barre de recherche on tombe sur Stranger Things, et rien d'autre (testé et approuvé par nos soins). Du moins jusqu'ici puisque désormais certains utilisateurs tombent également sur Rick & Morty, ce qui pourrait rendre la théorie caduque. Une simple mise à jour de l'algorithme qui aurait fait le lien entre les mots-clés fausse fin et Stranger Things suite aux nombreuses recherches pourrait aussi être la raison de cet easter egg qui serait donc involontaire.



Chez nous, plusieurs résultats apparaissent désormais

Alors, Stranger Things c'est vraiment fini ou pas ?

En l'état, il serait très surprenant de voir débarquer soudainement un nouvel épisode pour conclure une nouvelle fois la série. Oui, le final de Stranger Things est une très grosse déception et ça restera certainement dans les annales. Mais Netflix a misé très gros, il y a aussi beaucoup d'argent en jeu. Rien que le dernier épisode comporte des plans qui ont dû coûter un bras. Faire exprès de faire un "mauvais" épisode pour générer la surprise serait un pari extrêmement risqué. Sans compter que les créateurs ont passé leur temps à expliquer les zones d'ombre durant un nombre incalculable d'interviews après la diffusion du dernier épisode. De notre côté, on aimerait vraiment croire à un coup de maître, une ultime surprise que personne n'aurait vu venir. Mais ça semble peu probable.