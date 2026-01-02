Stranger Things est terminé, mais les frères Duffer nous parlent déjà de la suite pour la franchise et on sait enfin ce qui nous attend. On devrait enfin avoir des réponses à nos questions.

C'est dans la nuit du premier janvier 2026 que s'est terminé Stranger Things. L'une des plus grosses séries de Netflix a mis un terme à une aventure débutée il y a une décennie déjà. Un final qui restera dans les annales, mais pas pour les bonnes raisons. Il suffit de faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour y voir le mécontentement des fans. Et pourtant, les frères Duffer et Netflix n'ont pas dit leur dernier mot, bien au contraire puisqu'ils parlent déjà de l'après Stranger Things et nous donnent des détails.

ATTENTION AUX SPOILERS : l'article contient des spoilers sur la dernière saison de Stranger Things et plus globalement tout son univers.

Les frères Duffer nous parlent de la suite pour Stranger Things

La cinquième saison de Stranger Things est peut-être qualifiée de médiocre et de clairement moins bonne que la saison 8 de Game of Thrones, mais ça n'empêchera pas l'univers de s'étendre. En plus d'une série animée qui viendra se faufiler dans le lore déjà créé, et d'une pièce de théâtre à Broadway qui revient sur l'enfance de Henry (Vecna), Joyce et Hopper, un spin-off en live action arrivera prochainement. Il ne s'agira pas d'une suite directe, mais les frères Duffer ont confirmé que les deux séries seront bien liées et pas seulement par l'univers qu'elles partagent.

La prochaine série se déroulerait durant une décennie différente et ne planterait pas son décor à Hawkins. On devrait donc découvrir de nouveaux lieux et de nouveaux personnages également. Si elle partage bel et bien l'univers de Stranger Things, elle devrait raconter quelque chose de très différent et serait même « novatrice » selon ses créateurs. On suppose que des choses étranges auront une fois de plus lieu, bien que le Monde à l'Envers ne sera pas présent. Mais qu'en sera-t-il du reste ? Les showrunners ont affirmé que l'une des scènes du dernier épisode a donné des indices sur la suite, et on sait laquelle.

©Netflix - Stranger Things saison 5

Le spin-off répondra à toutes nos questions, ou presque

ATTENTION AUX SPOILERS : dernier avertissement, si vous n'avez pas encore vu la saison 5 ou le grand final, faites demi-tour !

La fin de Stranger Things a laissé tout le monde sur le cul, mais pas vraiment pour les bonnes raisons, celles que l'on aurait pourtant aimé. Au lieu de ça, le grand final est expédié, pour ne pas dire catapulté, quitte à balayer une partie des intrigues comme si rien n'était. Ou alors il s'agissait là d'une stratégie des frères Duffer pour nous vendre leur spin-off ? L'une des plus grandes questions que l'on se pose durant cette saison 5 c'est l'origine de Vecna. Que s'est-il passé dans cette mine ? D'où viennent ses pouvoirs originels, ceux qui l'ont rendu monstrueux bien avant d'être renvoyé de force dans les Abysses par Elfe ?

À ces questions, le final n'apporte que des réponses très brèves. Jeune, Henry a trouvé un homme dans une mine (on ne sait pas pourquoi ils étaient là tous les deux) qui gardait une étrange pierre dans une mallette. L'artefact était en réalité porteur des particules du Flagelleur Mental qui a alors infecté Henry. Si l'on sait comment Vecna est né, le mystère est total concernant l'origine de la pierre, ce qui rend la chose difficile à assimiler. Mais on en apprendra juste davantage dans la prochaine série.

©Netflix - Stranger Things saison 5

De quoi va parler la prochaine série Stranger Things ? On a une réponse !

« Cette mystérieuse pierre infectée par le Flagelleur Mental sera essentielle pour le spin-off ». Ce sont les mots lâchés par les frères Duffer qui, s'ils seront très impliqués dans la prochaine série, n'en seront pas les showrunners. Les questions laissées en suspens dans le dernier épisode de Stranger Things trouveront donc leur réponse dans le spin-off, notamment en ce qui concerne la pierre et donc, on suppose, la fameuse dimension des Abysses. « Le spin-off va explorer et expliquer tout ça », confirment les Duffer. « Vous allez enfin comprendre, mais il s'agit aussi d'une mythologie totalement différente [dans le spin-off]. Ce ne sera donc pas une exploration en détail du Flagelleur Mental ou de quoi que ce soit d'autre du genre. Le spin-off sera très original et novateur, mais oui, ça répondra à certaines questions restées en suspens ».

Reste maintenant à savoir dans quelle mesure ce sera réellement le cas puisqu'aux dernières nouvelles, les Duffer nous ont vendu beaucoup de rêves pour pas grand-chose. On nous sous-entendait des morts, un danger omniprésent, beaucoup de tension pour cette dernière saison de Stranger Things, alors qu'il n'en est malheureusement rien. À voir donc, mais il faudra être patient puisque le spin-off de Stranger Things n'a encore aucune date de sortie de prévue, pas même une vague fenêtre. En attendant, l'intégrale de la série principale est évidement disponible sur Netflix.