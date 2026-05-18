A chaque semaine ses nouveautés. Les plateformes de SVOD s’apprêtent en effet à actualiser leur catalogue, dans l’espoir de fidéliser leurs abonnés. Du 18 au 24 mai 2026, Netflix ne misera pas sur la quantité mais sur une sélection plus resserrée, contrairement à ses habitudes. Le pionnier du streaming vidéo pourra malgré tout compter sur des documentaires, un film français, et surtout sa nouvelle série originale des créateurs de Stranger Things. Voici le programme complet à venir sur Netflix cette semaine.

Tous les films Netflix de la semaine du 18 au 24 mai 2026

Deux documentaires, deux films et un stand-up. Voici en quelques mots ce que proposera la plateforme côté films cette semaine. Côté longs-métrages, on retrouvera Jamel Debbouze en agent de football à la dérive dans le thriller sportif Mercato, qui n’avait pas tant convaincu le public et les critiques. Changement d’ambiance ensuite sur Netflix avec un film d’horreur qui avait fait beaucoup parler de lui : The Monkey. Inspiré d’une nouvelle de Stephen King, cette adaptation suit deux frères jumeaux qui, après avoir retrouvé un ancien jouet en forme de singe qui s’avère être maudit, voient une série de morts étranges frapper leur entourage. Le film réunit plusieurs visages connus, comme Theo James (Divergente, The White Lotus), Tatiana Maslany (Orphan Black, She Hulk), Adam Scott (Severance) ou encore Elijah Wood, (Le Seigneur des Anneaux). Voici tous les nouveaux films et documentaires attendus cette semaine sur Netflix :

19 MAI :

L'Envers du sport, Royaume-Uni : Mirale en finale — documentaire sur la remontada de Liverpool en 2005.

Mercato — Jamel Debouzze est un agent désespéré dans ce thriller sportif événement.

The Monkey — un automate s'anime, entre comédie et film d'horreur.

Wanda Sykes: Legacy — stand-up engagé en exclu française sur Netflix.

22 MAI :

Ladies First – documentaire sur Deepika Kumari, championne de tir à l'arc indienne.

Toutes les séries de la semaine

Côté séries, la semaine s’annonce plus calme sur Netflix avec seulement deux nouveautés originales au programme. D’abord The Boroughs : Retraite rebelle, décrite, non sans ironie, comme une sorte de « Stranger Things pour les vieux ». Les frères Duffer vont de nouveau surfer sur la nostalgie avec une série de science-fiction centrée cette fois sur un groupe de pensionnaires fraîchement installés dans leur nouvelle résidence. Mais très vite, des phénomènes étranges vont venir troubler leur quotidien et ce sera à cette poignée de seniors d’en percer les mystères. Changement de registre ensuite avec la nouvelle série animée Netflix pour adultes, Mating Season. Cette comédie, signée par les créateurs de Big Mouth, suivra une bande d’adorables animaux anthropomorphes confrontés à leurs instincts les plus primaux : la reproduction et la survie de leur espèce. Voici donc toutes les séries de la semaine sur Netflix :

21 MAI :

The Boroughs : Retraite rebelle — nouvelle série de science-fiction et d'horreur.

22 MAI :

Mating Season – série d'animation pour adulte qui repense la saisons des amours.