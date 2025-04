La grande nouvelle que tous les fans de Jojo's Bizarre Adventure attendaient tant est enfin tombée. On peut maintenant le dire : la suite arrive, c'est officiel !

La semaine dernière, tous les fans de Jojo's Bizarre Adventure étaient aux aguets à l'occasion du JOJODAY Stage. Cet événement est LE rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de l'œuvre de Hirohiko Araki. De fait, c'est là que sont annoncées les plus grosses nouveautés de la franchise. Et cette année, ça n'a pas loupé ! La nouvelle que tout le monde attendaient impatiemment a enfin était confirmée.

Jojo's Bizarre Adventure est de retour

Cela fait trois ans depuis la fin de la diffusion de Stone Ocean, le sixième arc de Jojo's Bizarre Adventure. Trois ans, donc, que les fans patientent en espérant que la suite se précisera prochainement. Chaque nouvelle adaptation de l'œuvre d'Araki s'enchaîne à un rythme régulier, si bien qu'on s'attendait à ce que la grande annonce arrive très bientôt et on ne s'y est pas trompé ! La septième partie du manga, Steel Ball Run, vient d'officialiser sa venue sur le petit écran.

Nous n'avons pas encore de date pour la sortie de Jojo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, mais la simple idée de retrouver Johnny Joestar et Gyro Zeppeli en anime devrait faire la joie des fans. Un premier visuel de leur chara design a déjà été dévoilé. On y retrouve le style toujours aussi affuté et coloré de l'auteur.

© Lucky Land Communications / Shueisha.

En outre, l'annonce de Jojo's Bizarre Adventure Steel Ball Run s'est accompagné d'un autre artwork qui nous plonge directement dans le décor de ce nouvel arc. Pour celles et ceux qui ne seraient pas lecteur, un petit rappel s'impose alors. La septième partie du manga culte nous entraîne aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle. Une grande course de chevaux s'étalant sur plus de 6000 km traverse le pays. À la clef : un prix de 50 000 dollars ! Des concurrents arrivent de toutes parts, certains avec des motivations bien mystérieuses...

Vous l'aurez compris, cette nouvelle série Jojo's Bizarre Adventure aura de quoi plaire aux amateurs de Far West et d'histoires fantastiques. Si vous êtes fan de Red Dead Redemption ou un otaku désireux de découvrir une œuvre de grande réputation, gardez un œil sur Steel Ball Run !