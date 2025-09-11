En plus de ses séries emblématiques, la plateforme SVOD Netflix dispose également de gros films exclusifs, dont un nouveau se dévoile avec un casting de folie.

Cette semaine, Netflix a coup sur coup annoncé deux nouveaux gros films à rejoindre prochainement son catalogue. Il était tout d'abord question de Wake Up Dead Man, le troisième volet de la célèbre saga À Couteaux Tirés, à venir le 12 décembre 2025, avec du très beau monde au casting, dont Daniel Craig dans son iconique rôle du détective Benoît Blanc, Mila Kunis, Glenn Close ou encore Josh Brolin. Place donc maintenant au second gros long-métrage exclusif à la plateforme au N rouge qui nous intéresse ici, avec encore d'énormes acteurs pour porter le tout.

Netflix annonce encore un film avec un casting qui vaut son pesant de dollars

Outre de grosses séries exclusives comme Alice in Borderlands, Mercredi ou encore Stranger Things, Netflix essaie régulièrement de diversifier son offre avec des films exclusifs, avec cela dit plus ou moins de succès. Il se pourrait toutefois que Wake Up Dead Man et le film qui nous intéresse ici figurent parmi les grosses sorties prochaines de la plateforme. Tandis que le troisième film de la saga À Couteaux Tirés arrivera le 12 décembre 2025, voici donc venir, cette fois le 16 janvier 2026, le prochain film de Jon Carnahan (Narc, Shadow Force) : The Rip.

Derrière ce nom mystérieux à venir début 2026 sur Netflix se cache en réalité un film policier, dans lequel des enquêteurs de Miami découvrent dans une planque délabrée une masse de billets valant plusieurs millions de dollars, qui s'avère être de l'argent sale issu d'un réseau de trafic de drogues (un « Rip », dans la langue de l'Oncle Sam, d'où le nom du film). Notre équipe va donc devoir remonter la piste pour connaître le fin mot de l'histoire.

Et cette équipe compte un très joli casting pour l'interpréter. Le duo de tête met en effet en vedette rien de moins que Ben Affleck (Batman dans l'ancien DCU) et Matt Damon (Jason Bourne). Parmi leurs collègues, on peut également citer Steven Yeun (The Walking Dead, Invincible), Kyle Chandler (Friday Night Lights) ou encore Teyana Taylor (Straw). En attendant de découvrir le film à venir en exclusivité sur Netflix ce 16 janvier 2026, voici donc une première bande-annonce pour voir ce casting très solide en action.

