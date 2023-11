Les nouveautés Netflix de décembre 2023 prennent forment petit à petit. Les abonnés pourront se poser devant de gros programmes attendus comme Rebel Moon Partie 1, le nouveau film de Zack Snyder qui risque encore de diviser. L'inverse d'une série très appréciée qui a annoncé récemment son retour surprise.

Une série très attendue dans les nouveautés Netflix de décembre 2023

Au cas où vous auriez manqué l'information, Netflix diffusera Squid Game: Le Défi à partir du 22 novembre prochain. Une émission de téléréalité où de vraies personnes participeront aux épreuves de la série éponyme, sans risquer leur vie cela va de soi. Envie d'un autre programme sud-coréen avant Noël ? Sweet Home saison 2 sera disponible le 1er décembre 2023 sur la plateforme. Un retour extrêmement attendu après trois ans d'absence, et ça s'annonce plus que mouvementé.

Cette fois, les monstres n'envahissent pas qu'un complexe, mais bien la planète entière. « Tout a évolué. Dans le monde extérieur, les monstres sont toujours là. Resterez-vous humain ou monstre » questionne Netflix sous la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Sweet Home. Des ambitions plus grandes, c'est certain, d'autant que cette prochaine s'éloigne du matériel d'origine. « Cette saison présentera un monde qui diffère de la bande dessinée originale. Un monde très vaste attend les personnages après leur départ de Green Home, et tout le monde vivra des changements majeurs » a détaillé Lee Jin-uk alias Hyun-su.

Prometteur ? Netflix a en tout cas marqué de nombreux points avec le trailer de la Geeked Week 2023. « C'est Noël avant l'heure »; « Hâte de voir »; « Ca va être le feu » peut-on lire en réactions. Plus d'action, de sang et de monstres pour un cocktail explosif ? Vous le découvrirez dans quelques semaines, aux côtés d'autres sorties inédites. Le géant de SVOD sortira également Chicken Run 2, Rebel Moon de Snyder ou encore Le Monde d'après nous. Un film catastrophe réalisé par Sam Esmail (Mr. Robot) avec Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon, Mahershala Ali et Myha'la Herrold. « Les vacances d'une famille sont interrompues par l'arrivée en pleine nuit de deux inconnus cherchant à se protéger d'une cyberattaque. Tandis que la menace se rapproche, chacun tente de défendre sa place dans un monde qui s'écroule ».