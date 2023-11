Après trois ans d'attente, une série populaire Netflix revient très prochainement et se dévoile avec un premier trailer explosif. Ça s'annonce toujours aussi violent et gore.

Lorsque un programme cartonne suffisamment sur Netflix, la firme au N rouge valide généralement une suite du moment que le format s'y prête bien entendu. Et c'est justement le cas d'une série coréenne très appréciée qui confirme son retour surprise dans quelques semaines seulement.

Une grosse série Netflix dans les nouveautés de décembre 2023

Les fans de séries coréennes Netflix ont de quoi être heureux. Depuis la rentrée, le service de SVOD a révélé la création de plusieurs projets autour de Squid Game, dont une saison 2, et le développement d'Alice in Borderland saison 3. Deux shows télévisés qui ont su créer l'événement et attirer du monde sur la plateforme, mais qui ne sont pas les seuls. Dans la catégorie KDRAMA, la série horrifique Sweet Home a aussi bien percé, mais n'avait plus donné de nouvelles depuis 2020.

Trois ans plus tard, Netflix informe ses abonnés que la saison 2 de Sweet Home sera disponible le 1er décembre 2023. Dès le mois prochain, vous pourrez donc retrouver le programme à succès pour une salve de nouveaux épisodes. Et comme le précise la firme, ça devrait être assez énorme en termes d'envergure puisque les monstres ont maintenant envahi toute la planète. « En 2020, les monstres ont envahi Green Home. En 2023, ils envahissent le monde entier. Sweet Home 2, le 1er décembre ». Ce sera par conséquent l'une des grosses nouveautés Netflix de décembre 2023 à ne pas rater.

Une annonce surprise qui a fait son effet car les retours sont très positifs. « Enfin ! »; « 1er décembre réservé »; « Au bordel, enfin !! Ca fait si longtemps depuis la saison 1. Let's go !! »; « La violence que ça va être »; « Merci »; « J'ai trop hâte »; « Netflix vous avait refait ma journée, mon année et ma vie meilleure en annonçant la saison 2. Je suis tellement impatient »; « Mon dieu, enfin »; « Si soudainement ? Je ne m'y attendais pas, mais j'ai hâte ».

Sweet Home saison 2, c'est pour très bientôt

Sweet Home saison 2, ce sera donc le 1er décembre en exclusivité sur Netflix. Plus de monstres = plus de sang ? C'est ce que suggère le premier trailer explosif dans lequel figure Cha Hyun-su. Le héros de la série coréenne qui aura la lourde mission d'arrêter cette invasion. « Dans un monde où le désir devient monstrueux, Sweet Home 2 saison 2 suit les survivants de Green Home, ainsi que Hyun-su, qui se battent pour survivre dans de nouveaux lieux, tandis que d'autres êtres et des phénomènes mystérieux font surface » précise la plateforme.

Pour être certain de faire les choses bien, le showrunner s'en est remis à l'expertise de Kim Kanbi, scénariste du webtoon qui a servi pour l'adaptation live-action. Et à ce propos, les nouveaux épisodes s'éloigneront du comics original. « Cette saison présentera un monde qui diffère de la bande dessinée originale. Un monde très vaste attend les personnages après leur départ de Green Home, et tout le monde vivra des changements majeurs » explique Lee Jin-uk qui incarne à l'écran Hyun-su. Le réalisateur promet un « vrai drame apocalyptique » avec un monde beaucoup plus ouvert, en opposition avec l'espace plus confiné du précédent décor.