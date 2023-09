En plus des films et séries inédits estampillés Netflix, la plateforme SVOD racle souvent les fonds de tiroir à la recherche de licences portées disparues depuis un bon moment afin de les faire revivre. Des suites, ou des reboots du genre, il en existe des dizaines d'exemples sur le service de streaming et un nouveau venu débarquera prochainement pour la fin d'année. La suite d'un film d'animation vraiment culte dans son genre.

La suite d'un film culte arrive sur Netflix

Elles sont des dizaines, opprimées derrière un grillage et condamnées à finir en pâté… mais pour l'une d'entre elles, c'en est trop. Il est temps de s'échapper de cette prison avant de faire face à la mort. Elles se lancent alors toutes dans une grande évasion, du jamais vu pour… des poules. Ça, c'est le pitch de Chicken Run, film d'animation en stop-motion sorti au tout début des années 2000 et réalisé par Nick Park et Peter Lord, des pionniers du genre.

Un film culte pour son époque, puisque l'un des rares films à « gros budget » à être fait entièrement en pâte à modeler, à l'instar de Wallace et Gromit par exemple, certainement le représentant le plus populaire du genre. Park et son camarade Lord signent alors un film hyper bien réalisé, à l'animation grandiose et aux scènes d'action particulièrement intenses et détaillées. Une jolie prouesse artistique pour cette parodie assumée de La Grande Évasion. Et c'est justement cette franchise qui reviendra bientôt sur petit écran grâce à Netflix.

Chicken Run : La menace Nugget, enfin une vraie suite

La marque au N rouge a en effet réussi à mettre le grappin dessus et à proposer une suite, près de 23 ans après le film original. Chicken Run : La menace Nuggets sortira bientôt des fourneaux et sera dispo sur Netflix d'ici le 15 décembre 2023. Dans cette suite, on retrouvera donc Ginger et une bonne partie de notre bande de poulettes du premier épisode. L'eau a coulé sous les ponts depuis leur grande évasion de l'élevage, mais une nouvelle menace guette. L'industrie a évolué et il leur faut mettre un terme aux plans des humains, insatiables. Cette fois, pas question de fuir, les poules doivent infiltrer un complexe ultramoderne pour mener à bien leur mission… impossible.

La bande-annonce annonce la couleur. L'animation est toujours propre, peut-être moins charmante qu'à l'époque cependant, et le film promet de jouer avec les codes du cinéma moderne comme jamais. Pas de Nick Park ou de Peter Lord aux commandes cette fois, le long métrage est ici réalisé par Sam Fell, un petit nouveau pour la franchise, mais un vétéran dans le domaine de l'animation. On lui doit notamment les très bons Souris City, La Légende de Despereaux ou encore L'Étrange pouvoir de Norman. À voir donc. Chicken Run : La menace Nuggets sera disponible sur Netflix depuis le 15 décembre 2023.