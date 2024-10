Malgré les annulations en série, Netflix a un grand nombre de succès à son actif comme Emily in Paris, qui a été renouvelée pour une saison 5. Et des cartons de ce type, il y en a bien d'autres à l'image des très populaires séries La Chronique des Bridgerton, Squid Game ou encore Mercredi. En 2020, la firme au N rouge a aussi acquis les droits d'un show télévisé qui a commencé sur... YouTube ! Ce n'est pas courant, mais la plateforme de streaming vidéo a su flairer le bon coup en s'offrant Cobra Kai.

Ce film culte de votre enfance de retour, merci Netflix ?

Cobra Kai est une série Netflix qui se situe plus de 30 ans après les films cultes de votre enfance Karaté Kid. Ralph Macchio (Daniel LaRusso) et William Zabka (Johnny Lawrence) apparaissent d'ailleurs au casting de ce gros carton. Un succès qui prendra néanmoins fin en 2025 avec la diffusion des ultimes épisodes de la saison 6. Une décision qui n'a pas été prise par le service SVOD, mais qui émane bien de l'équipe de production. « Netflix ne nous a pas dit que c'était la dernière saison. Nous leur avons dit que c'était la dernière saison. Nous avons toujours voulu mettre fin à Cobra Kai à notre manière, et nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de le faire » a déclaré le co-créateur Jon Hurwitz sur X.

Mais Karaté Kid ne sera pas abandonné bien au contraire. Suite à l'effervescence autour de la série Netflix Cobra Kai, un nouveau long-métrage sortira avec Ralph Macchio et Jackie Chan (Monsieur Han). En amont de sa présentation au New York Comic Con 2024, le film a fait une grande annonce en dévoilant son titre officiel. Il faut donc désormais y référence sous le nom de Karaté Kid Legends. Pour en savoir plus et peut-être avoir un premier extrait, un rendez-vous est fixé au 19 octobre à 4h00 du matin (heure française). On suivra un adolescent, Li, qui déménage avec sa mère à Brooklyn et qui sera initié aux arts martiaux grâce à un mentor expérimenté qui devrait donc être Jackie Chan.

Source : Karate Kid Movie.