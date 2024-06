Comme chaque semaine, les plateformes SVOD comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video et Max ajoutent tout un tas de nouveautés à leur catalogue. Alors que l’on entre dans la troisième semaine du mois de juin, avec un début d’été pluvieux dans le collimateur, Netflix fait le plein de nouveaux programmes, mais clairement pas aussi marquants que les semaines précédentes.

Il faut dire que début juin sur Netflix, c’était quand même bien chargé avec pas mal d’animaux tueurs d’ailleurs dans le suffocant 47 Meters Down, le nanar assumé Sous la Seine ou encore le délirant et ultra efficace Cocaïne Bear (Crazy Bear). On a aussi eu de l’action avec la trilogie Taken portée par Liam Neeson et de l’anime avec l’excellent One Piece Red et Baki Hanma vs Kengan Ashura, un choc des titans.

Les films Netflix du 17 au 23 juin

Pour cette semaine, on freine un peu, mais on a tout de même pas mal de choses à se mettre sous la dent. Tout d’abord de la comédie avec l’Héritage, un genre de Cluedo grandeur nature où l'on suit un groupe familial prêt à tout pour résoudre les mystères d'une vieille bâtisse afin de mettre la main sur l'héritage de leur oncle décédé. On aura aussi le droit à de l'humour à la française avec Papa ou Maman 1 & 2, une série de films légers avec Marina Foïs (Furies) et Laurent Lafitte (Loin du Périph). Enfin, la plus grosse attente de cette semaine est certainement Demon Slayer : Le Village des Forgerons, film très apprécié par les amoureux du manga. Les fans qui suivent l'anime sur Netflix seront donc aux anges avec cette nouvelle sortie d'ores et déjà disponible sur Crunchyroll depuis un petit moment déjà.

19 juin L'Héritage L'Académie de M. Kleks Hitman Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Le Village des Forgerons

20 juin Papa ou Maman 1 & 2

21 juin Riposte



Les séries et documentaires attendus du 17 au 23 juin

Côté série, pas grand-chose malheureusement, principalement des documentaires épisodiques dont America's Sweethearts Dallas Cowboys Cheerleaders qui, comme son nom l’indique, suit le parcours de pom-pom girls des auditions aux compétitions. Sinon, il y a un peu d’anime avec Rising Impact ou encore du drama espagnol sur le trafic de drogue dans Les Clans de la coke. Ça ne sera certainement pas le nouveau Casa de Papel, mais ça devrait plaire aux fans de séries à suspense ancrées dans le réel.