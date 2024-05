Cinq ans après avoir incarné pour la dernière fois le terrifiant clown Pennywise, Bill Skarsgård est prêt à reprendre ce rôle emblématique dans un nouveau projet sur Max. Les amateurs d'horreur vont pouvoir se frotter les mains. C'est une évidence, surtout quand on se rappelle de la qualité des deux premiers films au cinéma. Que peut-on apprendre ?

Une nouvelle aventure horrifique sur Max

L'annonce du retour de Skarsgård via une une série sur Max a été révélée par Deadline, confirmant que l'acteur, également producteur exécutif de la série, fera revivre le personnage créé par Stephen King. Welcome to Derry se composera de neuf épisodes et explorera les origines de Pennywise dans les années 1960. Cette série promet de plonger plus profondément dans l'histoire de Derry, une ville hantée où le mal semble omniprésent.

Le projet est dirigé par Andy Muschietti, réalisateur des deux films Ça, et sa sœur Bárbara Muschietti, renforçant ainsi la continuité avec les films précédents. Le casting de la série inclut également Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo (Overlord), Chris Chalk (Perry Mason) et James Remar (Oppenheimer), ajoutant une diversité de talents à cette nouvelle production.

Stephen King lui-même s'est dit enthousiaste à propos de cette nouvelle adaptation. Il a exprimé sa satisfaction de voir Andy Muschietti et son équipe talentueuse reprendre les rênes de cette série, promettant des moments de frayeur mémorables pour les fans. Dans une récente interview avec Esquire, Bill Skarsgård a partagé ses réflexions sur son expérience initiale en incarnant Pennywise. Il se souvient de ses appréhensions et de l'impact que ce rôle a eu sur sa carrière. "Cela a débloqué quelque chose en moi et m'a donné la confiance nécessaire pour relever n'importe quel défi," a-t-il confié.