Le mois de juillet 2025 approche de son terme pour Netflix et les autres plateformes concurrentes, avec encore de beaux programmes en lice. En attendant le programme d'août 2025 qui va bientôt arriver, dont la seconde saison très attendue de Mercredi, il nous reste encore deux semaines et demi de films et séries à voir sur le service au N rouge pour le reste du mois en cours. Voici donc les sorties de cette semaine du 21 au 27 juillet.

Tous les films Netflix du 21 au 27 juillet 2025

Comme à l'accoutumée, commençons d'abord pour les sorties films de la semaine qui nous attendent côté Netflix. Dès aujourd'hui, nous avons notamment deux long-métrages : Interrail, un film français sorti en 2018, mettant en scène un groupe d'amis dans un voyage à travers l'Europe ; ainsi que Vaillante, un film d'animation canadien sorti en 2022 racontant l'histoire de Georgia, une jeune adolescente souhaite devenir pompier.

Le jour suivant, arrive sur Netflix Harriet, un film américain sorti en 2019 traitant de l'esclavage au 19ème siècle. Le 23 juillet, nous avons encore deux nouveaux films : A Cure for Life, un thriller américain sorti en 2017 plaçant son intrigue dans un centre de bien-être suisse qui cache de nombreux secrets inavouables ; ainsi que Marie-Francine, une comédie française réalisée par Valérie Lemercier s'intéressant à la vie de Marie-Francine, une femme de 50 ans en galère devant retourner chez ses parents.

Place enfin aux derniers films de la semaine à venir sur Netflix, avec le 25 juillet Happy Gilmore 2, une comédie sportive américaine qui fait son arrivée Day One sur la plateforme. Pour terminer, nous avons Le Procès Goldman le 27 juillet, un film historique français sorti en 2023 retraçant le second procès de Pierre Goldman en 1975.

21/07 Interrail Vaillante - film d'animation

22/07 Harriet

23/07 A Cure for Life Marie-Francine

25/07 Happy Gilmore 2

27/07 Le Procès Goldman



Toutes les séries du 21 au 27 juillet 2025

Place maintenant aux séries à venir cette semaine sur Netflix, avec de côté-là également pas mal de choses à se mettre sous la dent. Le programme côté séries démarre le 22 juillet avec Chaos d'anthologie: Les mamans détectives, une série documentaire. Le plus gros morceau de la semaine, voire du mois, c'est bien sûr le second volume de la deuxième et ultime saison de Sandman, puisque Morphée va de nouveau s'endormir le 24 juillet, alors qu'il se réveillait pour la premier volume au début du mois.

Le programme des séries Netflix de la semaine se termine enfin le 25 juillet avec Sur la gâchette, une série dramatique coréenne qui sortira Day One sur la plateforme, alors que la vente illégale d'armes à feu sévit dans un pays qui en est normalement dénué.

22/07 Chaos d’anthologie : Les mamans détectives - série documentaire

24/07 Sandman - saison 2 finale - volume 2

25/07 Sur la gâchette



