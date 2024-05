Netflix annonce un changement soudain qui sera effectif très prochainement et qui va mettre en colère une partie de ses abonnés. Les films et séries ne pourront plus être consommés comme avant.

Décidément, Netflix n'aime pas passer beaucoup de temps sans réaliser de changements. Et souvent, ce n'est pas réellement pour le bien de ses clients, comme en témoignent la hausse des prix et l'introductions des publicités sur le plateforme. Cette fois, le service ambitionne de repenser l'une de ses applications, ce qui aura de lourdes conséquences pour certains utilisateurs. La façon de visionner des programmes sans contrainte d'une connexion ne sera bientôt plus possible.

Netflix limite votre façon de consommer les films et séries

Netflix est en train de prévenir ses abonnés d'un changement majeur à venir d'ici peu. En lançant l'application Windows pour regarder un film ou une série, le site WindowsLatest a eu un message indiquant que celle-ci allait être remplacée... et que les téléchargements ne seraient plus disponibles. En d'autres termes, dans quelque temps, vous ne pourrez plus télécharger des films, séries, documentaires ou émissions pour les regarder hors ligne. Vous n'aurez pas d'autre choix que d'avoir une connexion internet pour en profiter pleinement. Dans la partie assistance du portail web, la firme au N rouge a détaillé cette information.

Une nouvelle application Netflix pour Windows sera bientôt disponible. Elle prendra en charge les événements en direct, sera compatible avec les offres avec pub et plus encore. Les téléchargements ne seront plus pris en charge, mais vous pourrez continuer à regarder des séries et films hors connexion sur un appareil mobile pris en charge ». Activez les mises à jour automatiques des applications dans le Microsoft Store pour profiter de cette nouvelle expérience dès qu'elle sera disponible. Via Assistance Netflix.

Mais WindowsLatest a obtenu des détails supplémentaires. La nouvelle application Netflix, qui ne permettra plus de regarder des programmes hors ligne, sera disponible en juin 2024. En revanche, ce ne serait peut-être pas une application classique, mais plutôt une interface similaire à celle disponible sur n'importe quel navigateur internet en allant sur Netflix.com. Ce n'est pas encore très clair, mais la plateforme devrait présenter cette nouveauté prochainement. Seule solution pour continuer à utiliser cette fonctionnalité : se tourner vers des appareils mobiles comme un smartphone ou tablette Android, un iPhone ou iPad, une tablette Amazon Fire ou un Chromebook.