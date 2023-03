Lance Reddick, acteur incontournable des séries HBO Oz et The Wire, s'est éteint le vendredi 17 mars 2023 à l'âge de 60 ans. Après des rôles remarqués à la télévision et au cinéma, le natif de Baltimore a investi l'univers vidéoludique et a marqué l'esprit de certains joueurs qui lui rendent aujourd'hui hommage.

L'hommage touchant des joueurs de Destiny à Lance Reddick

À quelques jours de la sortie de John Wick 4, dans lequel il incarne à nouveau le rôle de Charon (le propriétaire du fameux hôtel Continental), on a appris ce week-end le décès de l'acteur Lance Reddick. Outre ses rôles dans cette franchise à succès ou dans les séries cultes d'HBO, l'homme avait démarré une carrière prometteuse dans le jeu vidéo.

Pour beaucoup de joueurs, il restera à jamais le Commandant Zavala de Destiny. Un rôle très cher à cette communauté qui s'est réunie en nombre autour de son avatar pour rendre un vibrant hommage. Comme on peut le voir sur les images, des membres - qui étaient en tout des milliers - ont été rejoindre le personnage de Lance Reddick dans le hub social du jeu. Une fois arrivé à destination, les joueurs ont pris différentes poses en s'agenouillant, en s'asseyant tête baissée pour honorer une dernière fois la mémoire de l'acteur disparu à 60 ans de causes naturelles.

Les développeurs de Bungie ont également publié un message sur Twitter :

Lance Reddick avait de la prestance à l'écran, dans Destiny, et surtout, dans la vie. Son amour pour notre communauté rayonne à travers le Commandant Zavala, son dévouement sans faille à son métier, et sa bienveillance qui touchait tous ceux qui l'entouraient. Dire qu'il va nous manquer est un doux euphémisme. Via Twitter.

La femme de l'acteur très émue par cette attention

Stephanie Reddick, la femme de Lance Reddick, s'est exprimée via un post Instagram en remerciant les fans de Destiny pour leur attention toute particulière à l'égard de son défunt mari.

Lance nous a été enlevé bien trop tôt. Je tiens à vous remercier pour tout l'amour, le soutien, et les belles histoires que vous avez partagés sur ces plateformes ces derniers jours. Je vois vos messages et je n'ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance de les avoir reçus. Et aux milliers de joueurs de Destiny qui ont joué en hommage à Lance, merci. Lance vous aimait autant qu'il aimait le jeu. Les dons peuvent être faits sur momscare.org à Baltimore, sa ville natale. Via Instagram.

Stephanie et Lance Reddick. Crédits : Deadline.

Outre son rôle dans Destiny ou John Wick Hex, Lance Reddick a prêté ses traits pour le personnage du méchant Sylens dans Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. C'est donc tout naturellement que Guerrilla Games, le studio derrière les aventures d'Aloy, a également rendu hommage avec ces mots :

Merci, Lance Reddick, pour ce que tu as apporté au personnage de Sylens, pour avoir partagé ton talent inné et ta sagesse avec nous. Merci pour ta chaleur humaine, ta présence inimitable et l'impact que tu as eu sur nous, mais également sur notre communauté. Nous avons été profondément honorés de travailler avec toi. Nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches. Via Twitter.

L'acteur Keanu Reeves s'est dit profondément attristé par la disparation de Lance Reddick, et a dédié le dernier film John Wick à sa mémoire. « Nous dédions ce film à sa mémoire. Il nous manquera énormément » a-t-il dit (via CinéSérie).