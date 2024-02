Game of Thrones, c'est fini depuis un bon bout de temps. Bon, la conclusion n'a pas forcément été à la hauteur des attentes, mais on a pu compenser la déception avec un superbe spin-off : House of the Dragon. D'ailleurs, il n'est pas le seul de prévu. Par exemple, il y en a un qui nous contera l'histoire de la conquête de Westeros par Aegon I Targaryen. L'autre, c'est Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight et bonne nouvelle, il a maintenant une fenêtre de sortie. Soyez patients.

Ce spin-off de Game of Thrones a une fenêtre de sortie

Pour l'instant, on ne sait pas vraiment où se situe le développement de cette nouvelle série prenant place dans l'univers de Game of Thrones. Aux dernières nouvelles, on apprenait qu'elle allait partir en tournage en 2024, ce qui est un bon signe pour la suite. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. N'espérez pas une bande-annonce, à la place, on a une idée du moment où ça va arriver. Et ce n'est pas pour demain, puisque ça débarquera fin 2025.

Eh oui, mais si le tournage n'a toujours pas commencé, ce n'est pas vraiment surprenant. Aux commandes de ce projet massif, on retrouve le showrunner Ryan Condal et les producteurs Martin et Ira Parker. Nos trois compères ont également planché sur House of the Dragon, on n'a pas donc pas de raison d'être inquiet. Quant à l'histoire, elle devrait - normalement - adapter la nouvelle Le Chevalier Errant, qui fait partie du cycle baptisé Tales of Dunk and Egg. On aura donc affaire au duo formé par Duncan Le Grand et Aegon V Targaryen, dans une aventure qui s'annonce prometteuse.

En tout cas, entre The Hedge Knight et le spin-off sur Aegon I Targaryen, on peut dire qu'on est gâté. Bien sûr, il va falloir faire preuve de patience, mais si c'est à la hauteur de House of the Dragon, on attendra le temps qu'il faudra. Quoi qu'il en soit, l'univers de Game of Thrones en série n'est pas prêt de passer l'arme à gauche, et ça, c'est un véritable régal.