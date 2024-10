L'une des meilleures séries Netflix se termine petit à petit et après une première partie bien trop courte, la suite s'annonce et se montre enfin.

Netflix a beau garnir son catalogue de nouveautés chaque mois, il n’empêche que beaucoup de programmes s’arrêtent chaque année. Dernièrement, le géant de la SVOD nous a annoncé la fin de très nombreuses séries parmi les plus populaires de sa plateforme comme Elite, Sweet Home ou encore Stranger Thing et Cobra Kai. Cette dernière est d’ailleurs sur sa dernière ligne droite. Un final divisé en plusieurs parties, donc le prochain morceau arrivera très bientôt justement.

La partie 2 de Cobra Kai arrive sur Netflix et se montre enfin

C’est une tendance. Comme pour éviter d’arracher le pansement trop vite, Netflix divise désormais certaines de ses saisons en plusieurs parties. C’est le cas justement avec l’ultime saison de Cobra Kai. On a déjà eu le droit à quelques épisodes au mois de juillet dernier, et la suite arrive à grands pas puisque la seconde partie de la saison 6 de Cobra Kai débarque dès le 28 novembre prochain. Le grand final quant à lui sera pour 2025.

Partie 1 - 18 juillet 2024 - déjà disponible

- déjà disponible Partie 2 - 28 novembre 2024

L'ultime Partie 3 - 2025 (pas encore de date)

Avec une date de diffusion qui approche aussi rapidement, Netflix a commencé sa communication et nous a partagé une première bande-annonce. Les ados s'apprêtent à se confronter au grand tournoi du Sekai Taikai, mais évidemment, comme d’habitude depuis le début de la série, rien ne va se passer comme prévu et des personnes peu scrupuleuses vont tenter de tourner ça à leur avantage. Cobra Kai est l’une des séries les plus appréciées de Nerflix, et pourtant ça a bien failli s’arrêter plus tôt que prévu.

Mais au final, on aura bel et bien le droit à une fin digne de ce nom. La boucle sera enfin bouclée. Par ailleurs, pour les fans de l’univers, sachez qu’un nouveau film Karaté Kid est actuellement en production avec Ralph Macchio et Jackie Chan.