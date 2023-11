On arrive à mi-chemin, tout pile, des nouveautés Netflix de novembre 2023 et cette semaine, de grosses séries hyper attendues débarquent sur le service. D'ici quelques heures, la firme au N rouge mettra en ligne The Crown saison 6 et la suite de Scott Pilgrim. Mais avant cela, place à une autre oeuvre iconique.

Un des meilleurs anime de tous les temps sur Netflix

Les nouvelles sorties Netflix de la semaine sont plutôt fournies, surtout en termes de séries. Et depuis aujourd'hui, c'est la fête pour les fans de japanimation puisqu'un anime absolument culte est à nouveau accessible. Après des années d'absence, Fullmetal Alchemist Brotherhood est disponible en intégralité, ce qui représente 64 épisodes pour environ 26 heures de visionnages. Une longue durée qui ne devrait cependant pas effrayer les abonnés Netflix.

De la quantité... mais aussi de la qualité étant que cette adaptation de 2019 est considéré comme étant la plus fidèle au manga d'Hiromu Arakawa. Et pour cause, à l'époque de la précédente série, le manga n'était pas terminé, ce qui a eu un impact direct sur les événements montrés et notamment le dénouement du show TV.

Mais ce qu'il faut retenir au final, c'est que l'entièreté de Fullmetal Alchemist Brotherhood est disponible sur Netflix, comme annoncé par la plateforme sur X. « Il pleut (littéralement). Le classique Fullmetal Alchemist : Brotherhood, c’est dispo ». Que raconte Fullmetal Achemist Brotherhood ? L'histoire de deux frères et de leur lutte contre des forces du mal. « Dans le monde surnaturel de cet anime, les frères Edward et Alphonse combattent des forces malfaisantes pour récupérer leurs corps après avoir souffert dans leur chair ». Netflix a visé juste avec cet ajout et les fans n'attendaient que ça. « Enfin !! »; « Numéro 1 du manga »; « C'est le classique de classique » peut-on lire sur les réseaux.

Fullmetal Alchemist Brotherhood revient après une longue absence

Fullmetal Alchemist Brotherhood est donc de retour sur Netflix, après avoir été supprimé pendant trois ans. Une attente interminable pour certains qui vont pouvoir (re)découvrir une oeuvre charnière de l'animation japonaise. On n'est pas du genre à balancer des noms, mais chez nous, il se peut que quelqu'un fasse la rédaction buissonnière pour aller dévorer l'intégrale de la série.

Pour les plus curieux, la première adaptation de Fullmetal Alchemist est aussi sur Netflix, aux côtés de trois films live-action : Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist : La Vengeance de Scar et Fullmetal Alchemist : La dernière alchimie. Des longs-métrages qui sont loin, très loin, de faire autant l'unanimité parmi les fans ou néophytes. Mais comme c'est gratuit, vous pouvez toujours tenter l'aventure. Si vous avez encore du temps, la série animée de la semaine, Scott Pilgrim prend son envol, sort également ce 17 novembre sur Netflix. Elle fait suite à un film pilier de la pop culture et verra son casting original revenir.