Netflix a de beaux plans pour ses abonnés en ce mois de novembre. Côté séries, nous avons eu droit à la saison 6 de The Crown ou à l'intégrale de Fullmetal Alchemist : Brotherhood. Mais ce n'est pas fini. Une nouvelle série vient de sortir aujourd'hui sur la plateforme de SVOD. Nous parlons d'une œuvre qui a marqué beaucoup de personnes il y a bien des années, et qui est de retour sous une forme inédite. L'attente est maintenant terminée pour les fans.

Le retour de Scott Pilgrim sur Netflix

Est-ce que vous connaissez Edgar Wright ? De nom, peut-être pas, mais sa filmographie n'a sûrement aucun secret pour certains d'entre vous. On lui doit notamment la trilogie Cornetto (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du Monde), mais pas que. En 2010, il a porté sur le grand écran l'adaptation du comics légendaire Scott Pilgrim. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas recouru à de l'animation, mais à des prises de vues réelles. Son succès s'est vu naître avec le temps, et aujourd'hui, il est apprécié par un public massif et est devenu un pilier de la pop culture.

Scott Pilgrim est donc de retour dans les nouveautés Netflix de la semaine. Cette fois, il ne s'agit pas du film, mais d'une série animée. Elle a été révélée il y a plus d'un an, et aujourd'hui, elle est arrivée dans le catalogue du géant américain. Pour rappel, le show est écrit par Bryan Lee O'Malley, l'auteur du comics, et réalisé par le studio d'animation Science Saru (Devilman Crybaby, Inu-Oh). Pour les nostalgiques, sachez que la plupart des acteurs et actrices du long-métrage de 2010 vont reprendre leur rôle dans la série Netflix. On a ainsi au casting Michael Cera (Scott Pilgrim), Mary Elizabeth Winstead (Ramona Flowers), Brice Larson (Envy Adams), Aubrey Plaza (Julie Powers) ou encore Anna Kendrick (Stacey Pilgrim).

Une mauvaise nouvelle au rendez-vous

Scott Pilgrim prend son envol est composé de huit épisodes, chacun d'entre eux avoisinant les 27-28 minutes. Les différents trailers ont su vendre la série, et on sent déjà le bel hommage au matériau de base. D'ailleurs, la bande-son aura droit à de nouvelles compositions de la part de Joseph Trapanese et Anamanaguchi. Bref, n'hésitez pas à la dévorer dès maintenant sur Netflix, surtout si vous n'avez jamais eu l'opportunité de connaître cette œuvre.

Si le catalogue Netflix s'avère bien attrayant en ce moment, ça ne l'empêche pas de connaître des déboires. En effet, nous avons appris que la série Shadow and Bone ne reviendra pas pour une troisième saison. Bien évidemment, l'intrigue était loin d'être arrivée à son terme, mais rien n'y fait, la sentence est tombée. C'est encore plus étrange quand on sait qu'un jeu mobile inspiré du show a récemment vu le jour. Quoi qu'il en soit, il faut dire adieu à la magicienne Alina, et se rabattre sur les livres. Pour les fans, la pilule a du mal à passer, mais ça ne changera pas grand-chose au sort de la série Netflix.