Les premières sorties Netflix de novembre 2023 ont été confirmées, et ça devrait être une nouvelle fois très solide. L'un des programmes les plus populaires, Squid Game, est de retour à travers une télé-réalité avec 465 joueurs bien réels et non des acteurs. L'éditeur japonais Capcom remettra au goût du jour l'une de ses licences adorées, Onimusha, à l'occasion d'une série d'animation originale. Et dans le domaine de l'animation, la plateforme a une énorme cartouche qui risque d'attirer du monde.

Une série cultissime sur Netflix en novembre 2023

Toutes les nouveautés Netflix de novembre 2023 sont prochainement annoncées, mais une grosse annonce est déjà tombée. Après avoir fait de faux espoirs aux fans, le service de SVOD est en mesure d'officialiser l'ajout d'une série culte pour toute une génération. Un programme qui a bercé l'enfance de millions de personnes et qui est complètement ancré dans la pop culture : Batman The Animated Series. Malgré une présence sur Amazon Prime Video via le Pass Warner, Batou s'invite sur la plateforme de la firme au N rouge, mais attention. L'intégrale ne sera pas disponible pour le moment.

Pour l'heure, Netflix ne compte offrir à ses abonnés que la saison 1 de Batman la série animée à partir du 21 novembre 2023. « Bruce Wayne, homme d'affaires le jour. Batman, protecteur de la ville la nuit. Batman : The Animated Series saison 1, le 21 novembre ». L'intégrale ne sera donc pas accessible. Et pourtant, ça n'empêche pas les fans d'être fous de joie.

« Excellente nouvelle »; « Trop bien »; « Inoubliable la série Batman. Un univers sombre, des OST angoissantes et des œuvres d'art à chaque titre. Quelle masterclass ! »; « Ca et l'anime Justice League, vous nous mettez bien Netflix ». Parmi les commentaires, certains se demandent en revanche pourquoi toutes les saisons ne sont pas là. Aucune réponse de Netflix, mais il s'agit sûrement d'une question de droits qui va peut-être s'arranger dans les prochaines semaines.

Crédits : Highdefdisc.

Batman la série animée avant Caped Crusader

Dans moins d'un mois, vous pourrez replonger en enfance avec Batman The Animated Series sur Netflix. Mais Bruce Timm, le créateur du show TV, planche aussi sur une nouvelle série Batman Caped Crusader avec le scénariste Ed Brubaker et le réalisateur Matt Reeves (The Batman 2). Un très beau projet qui aurait pu ne jamais voir puisqu'il a été abandonné par son diffuseur original, HBO devenu Max aujourd'hui. Et visiblement, Bruce Timm va enfin donner vie à sa vision avec une série plus noire et plus violente. Quelque chose qui n'était pas possible à l'époque de BATS.

« C'est tout ce que Bruce Timm voulait faire dans la série originale, mais à l'époque il n'a pas pu le faire parce qu'elle était diffusée sur une chaîne pour enfants. Cette série est donc nettement plus ancienne. C'est plus sa vision complète » a déclaré Peter Giraldi de Warner Bros. Animation. La série Batman Caped Crusader sera t-elle sur Netflix ? Ne jamais dire jamais, mais au lancement, non. C'est Amazon Prime Video qui a réussi à décrocher les droits et a sauvé en même temps ce programme très prometteur.