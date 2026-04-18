Ça y est, nous sommes plus près du mois prochain que du début de celui-là. Il est donc temps de faire le point sur les premières nouveautés confirmées pour mai 2026 sur les plateformes de SVOD. On commence cette fois par Netflix, avant de découvrir tout le week-end ce qui arrivera sur Prime Video, Disney+ et Apple TV+. Préparez-vous, car il va y avoir du sport et des sensations fortes. Notez aussi le retour d'une série qui cartonne pour une deuxième saison prometteuse.

Un tas de films sportifs arrive bientôt sur Netflix

On sent que la Coupe du monde approche. Netflix abreuve de contenus en lien avec le football ces derniers temps et ça continuera en mai 2026. Plusieurs documentaires sur des joueurs vedettes, mais aussi l'ascension du Brésil seront au rendez-vous. Si vous recherchez plutôt de la fiction, dans ce cas apprêtez-vous à passer un bon moment en famille devant le film d'animation Aventures croisées qui voit deux jeunes animaux de la forêt échanger leur corps... une histoire pleine de légèreté, qui échange les points de vue avec humour et compassion. Mais ce n'est là qu'un bref aperçu du programme déjà confirmé pour le mois prochain. Voici les autres films Netflix attendus :

1 er MAI : Aventures croisées – comédie familiale et d'animation suivant deux animaux de la forêt. My Dearest Señorita – drame espagnol sur l'intersexualité à la fin des années 1990.

7 MAI : My Dearest Assassin – une femme recherchée s'unit à un assassin pour protéger leur avenir. USA 94 : La quatrième étoile de la Seleção – documentaire retraçant la 4e victoire du Brésil à la Coupe du monde.

8 MAI : Remarkably Bright Creatures – histoire de rédemption et d'amitié entre une chercheuse et un poulpe.

12 MAI : L'Envers du sport, Royaume-Uni : Jamie Vardy – documentaire sur l'attaquant qui a marqué la Premiere League. Martin Short : Une vie XXL – film documentaire sur la vie de l'acteur star du SNL.

15 MAI : L'Accident – film documentaire sur un meurtre dissimulé en accident de voiture. Ronda Rousey vs. Gina Carano – combat de MMA entre deux pionnières.

19 MAI : Wanda Sykes: Legacy – stand-up engagé.

22 MAI : Ladies First – documentaire sur Deepika Kumari, championne de tir à l'arc alors que le sport est restreint aux femmes en Inde.

26 MAI : L'Envers du sport, Royaume-Uni : Vinnie Jones – documentaire sur cet ancien joueur star du Crazy Gang de Wimbledon FC.



Les premières séries confirmées pour mai 2026

Netflix a aussi en réserve pas mal de séries pour le mois à venir. Attendez-vous à des retours de taille. Les joueuses et joueurs auront d'abord le plaisir de trembler avec Dante dans les nouvelles aventures de Devil May Cry. Un personnage iconique, Vergil, va enfin faire son entrée en scène. Tout aussi explosif, Berlin s'apprête à jouer un nouveau tour. L'anti-héros qui a émergé dans La Casa de Papel revient pour une nouvelle expérience à Séville. Mais si vous voulez plutôt mener l'enquête, dans ce cas vous pourrez vous reposer sur la saison 2 de Meurtre, mode d'emploi. L'actrice Emma Myers, révélée par Mercredi, revient pour percer le secret d'un meurtre étrange. Et pour toutes les autres séries à venir, voici le programme déjà confirmé de Netflix en mai 2026 :

7 MAI : Octobre | saison 2 – de nouveaux crimes à résoudre dans la capitale danoise. Legends – des agents de police britanniques passent dans la clandestinité pour démanteler un cartel de drogue.

8 MAI : Merci et au suivant | saison 3 – retour de la comédie romantique turque.

11 MAI : Pop Culture Jeopardy! – nouveaux épisodes du jeu télévisé.

12 MAI : Devil May Cry | saison 2 – Dante fait face à de nouveaux défis dans la suite de l'adaptation animée.

13 MAI : Les Coqs | saison 2 – une bande de copains continue à essayer de déconstruire sa masculinité dans cette comédie moderne.

15 MAI : Berlin et La Dame à l’hermine | saison 2 – la star de La Casa de Papel prépasse un nouveau casse explosif. The WONDERfools – alors que le monde s'effondre, des losers développent des super-pouvoirs.

21 MAI : The Boroughs : Retraite rebelle – nouvelle série de science-fiction et d'horreur.

22 MAI : Mating Season – série d'animation pour adulte qui repense la saisons des amours.

27 MAI : Meurtre, mode d'emploi | saison 2 – suite de la série policière avec Emma Myers.

28 MAI : Les Quatre Saisons | saison 2 – comédie dramatique événement avec Tina Fey et Steve Carell.

29 MAI : Calabasas Confidential – téléréalité qui rassemble un groupe d'amis, d'ex et de rivaux fraîchement sorti de al fac. Rafa – série documentaire sur le tennisman légendaire Rafaël Nadal. Brasil 70 : Le Troisième Sacre – série documentaire qui retrace l'exploit du Brésil, prêt à remporter pour la 3ᵉ fois la Coupe du monde.

