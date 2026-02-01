Un retour très attendu se date enfin sur la plateforme de SVOD Netflix. On sait maintenant quand la suite d'une série adorée sera dispo, teaser trailer en prime.

L'année 2026 devrait à nouveau être bien remplie du côté des offres de streaming. Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max... Chaque service dévoile progressivement son line-up. Mais la concurrence risque d'être tendue quand on voit que Netflix sort déjà le trailer d'une de ses meilleures cartouches. Préparez-vous à retrouver un des braqueurs charmeurs qui contribue au succès de la plateforme depuis presque 10 ans.

Il vous fait vibrer depuis 2017, ce héros revient avec sa série sur Netflix

Quand Netflix voit un de ses programmes connaître un franc succès, le service n'hésite pas trouver comment l'exploiter plus encore. On le voit régulièrement avec des spin-offs de toutes sortes pour ses plus grandes productions. Parmi eux, la série Berlin fait perdurer l'aura remarquable qu'a connu La Casa de Papel entre 2017 et 2021, et ça n'est pas près de s'arrêter.

Pedro Alonso s'apprête à renfiler le costume de Andrés de Fonollosa, alias Berlin. Après avoir ému tout le monde dans La Casa de Papel, le tombeur charismatique a eu droit à sa propre série. Ainsi, nous le retrouvions en 2023 dans une première saison où il s'attaquait à une prestigieuse maison de vente aux enchères parisiennes. Au printemps prochain, il sera de retour pour une saison 2 pour un casse inédit à la poursuite d'un tableau de Léonard de Vinci tel que les auteurs de Netflix savent les imaginer.

Certes, la saison 2 de Berlin mettra la toile de La Dame à l'Hermine au cœur de l'intrigue. Néanmoins, ce ne sera pas la seule entité à faire chavirer le cœur du braqueur. Alors qu'un couple de la haute société tente de le faire chanter, notre homme va laisser parler son côté le plus sombre, mais saura-t-il résister à toutes les tentations ? Réponse le 15 mai 2026 sur Netflix.