Malgré une saison 4 froidement accueillie par le public, The Witcher se prépare à revenir sur Netflix pour une cinquième et dernière saison, dont le casting se dévoile peu à peu.

Si le succès des jeux The Witcher de CD Projekt RED n’est aujourd’hui plus à faire, on ne peut malheureusement pas en dire autant de la série Netflix, qui a connu une intense et douloureuse perte de vitesse au fil de sa diffusion. Malgré un démarrage très prometteur avec sa saison 1, beaucoup ont effectivement quitté le navire à l’aube de la saison 4, notamment à cause du départ d’Henry Cavill du projet. Mais cela n’empêche pas The Witcher de revenir pour une cinquième et ultime saison, qui nous réserve visiblement quelques surprises au casting.

Le casting de la saison 5 de The Witcher se dévoile

C’est en tout cas ce que révèle le média Redanian Intelligence, notamment spécialisé dans tout ce qui touche à l’univers de The Witcher. D’après ce dernier, les spectateurs peuvent ainsi d’ores et déjà s’attendre à retrouver Paul Bullion dans le rôle de Lambert, et Zates Atour dans celui de Coen, tous deux apparus au cours de la saison 4. Ils devraient donc faire partie de la version Netflix de la bataille de Brenna, événement majeur de cette saison finale que les lecteurs des livres d’Andrzej Sapkowski ne connaissent que trop bien.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque la série marquera également l’arrivée d’Emily-Jo Young au casting dans la peau de Shani, tandis que Jeremy Crawford rejoindra de son côté l’univers de The Witcher dans celle de Yarpen Zigrin. Enfin, de façon plus surprenante, Redanian Intelligence annonce le retour de Joseph Payne dans la peau de Jarre, personnage apparu dans un seul épisode au cours de la saison 2. Mais sachant qu’il était lui aussi présent dans la bataille de Brenna dépeinte dans les livres, cela pourrait expliquer le choix de Netflix de le faire revenir.

Quoi qu’il en soit, nous ne devrions désormais plus trop tarder à entendre parler de la saison 5 de The Witcher, dont le tournage s’est achevé à l’automne 2025. Actuellement en post-production, elle devrait ainsi débarquer sur les ondes de Netflix dans le courant de l’année, à une date qui reste à définir. Maintenant, la grande question qui se pose, c’est le public répondra-t-il présent pour ce grand final ? Au vu des audiences de la saison 4 et de l’accueil réservé à Liam Hemsworth, le nouveau Geralt de Riv, rien n’est moins sûr pour le moment.

Source : Redanian Intelligence