Netflix fait revenir l'une de ses séries feel good juste à temps pour l'été. La nouvelle saison vient de sortir, vous n'avez plus qu'à vous installer, regarder et vous vider la tête.

Netflix et ses concurrentes, autant Disney+ que HBO Max ou encore Prime Video, commence à vous mettre dans l'ambiance estivale à une semaine de la saison du soleil, des baignades et de la détente. Histoire de marquer le coup, la plateforme au N rouge vous propose déjà une de ses séries les plus good vibes. La suite est sortie pas plus tard qu'hier et si vous n'avez jamais regardé, c'est le bon moment pour vous y mettre.

Netflix vous invite à l'ombre des magnolias avec la suite de la série éponyme

Ça fait déjà 6 ans qu'on suit sur Netflix les péripéties de Maddie, Helen et Dana dans la ville de Serenity. La série À l'ombre des magnolias fait partie de ces nombreuses adaptations de romances littéraires (coucou Les Chroniques des Bridgeton !) qui nous ravissent en SVOD. À la fois légère et authentique, l'intrigue nous plonge dans le quotidien de trois amies qui font de leur mieux pour s'épanouir au travail, en amour et en famille.

Pour cette saison 5, il y a un peu de changement au casting, Carson Rowland, l'interprète de Ty ayant quitté le navire. Mais pas de panique, vous pourrez toujours compter sur l'inimitable trio formé par Joanna Garcia Swisher, Brooke Elliott et Heather Headley dans les rôles principaux. Ce sera en plus l'occasion d'ouvrir un nouvel arc pour le personnage d'Annie (Anneliese Judge) qui devra affronter de nouveaux défis, à découvrir sur Netflix.

Autre changement à souligner pour cette saison 5 d'À l'ombre des magnolias : le nouveau décor. Oubliez un instant Serenity pour plonger aux côtés de Maddie dans les méandres de la grande Manhattan. Évidemment, Dana et Helen ne sont jamais loin derrière elle. Mais ça, vous ne le verrez qu'en regardant les 10 épisodes, disponibles depuis le 10 juin 2026 sur Netflix.