Cette semaine, nous passerons donc du mois de juin au mois de juillet 2026. Pour la peine, les plateformes de SVOD mettent le paquet pour commencer cette nouvelle période en beauté. Netflix sort évidemment le grand jeu face à Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV. Le service au N rouge prépare de gros films pour vous, idéaux pour l'été, ainsi que de nouvelles séries. On vous déroule le programme.

Tous les nouveaux films de Netflix du 29 juin au 5 juillet 2026

Commençons par les longs-métrages qui vous occuperont à partir du 1er juillet, aucune nouveauté n'étant prévue avant cela. D'abord, Netflix vous propose la suite d'une exclu adorée, à savoir Enola Holmes 3, l'adaptation des romans d'enquête de Nancy Springer avec Millie Bobby Brown. Ensuite, vous aurez droit à plusieurs productions cultes du cinéma, comme Interstellar de Christopher Nolan, toujours considéré comme l'un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps, ou encore la dilogie 300, qui nous plonge droit dans les guerres médiques avec une direction artistiques toujours aussi unique aujourd'hui. Voici tous les nouveaux films à venir sur Netflix :

1 er juillet : Enola Holmes 3 — une nouvelle enquête à Malte pour Millie Bobby Brown.

2 juillet : Comment tuer son boss ? — comédie d'entreprise avec Jason Bateman et Jennifer Aniston. Interstellar — des astronautes cherche un moyen de sauver la Terre dans ce film de science-fiction culte. Pacific Rim — des meccha affrontent des Kaiju dans ce film de science-fiction de Guillermo del Toro. Seven — thriller psychologique culte de David Fincher.

3 juillet : Natacha (presque) hôtesse de l'air — comédie française avec Camille Lou tirée de la bande-dessinée éponyme. Saga Fast & Furious — l'action et les voitures au cœur de courses-poursuites sans pareille.

4 juillet : 300 — péplum sur les spartiates les plus mythiques du cinéma. 300 : La Naissance d'un Empire — préquelle et suite du film de Zack Snyder.



Les premières séries de juin sur la plateforme de SVOD

Pour les formats courts, les nouveautés sont un peu plus maigres cette semaine. Pour autant, il y a des choses prometteuses. D'une part, les fans seront ravis de retrouver Michelle Buteau dans la saison 3 de La Loi de la plus forte, dans laquelle la réalisatrice et comédienne poursuit son introspection en tant que femme noire, en surpoids et célibataire dans la société actuelle. D'autre part, on sera intrigué par Human Vapor, le remake japonais du film éponyme de 1960. Ce drame de science-fiction en 8 épisodes s'attarde sur un bibliothécaire soumis à des radiations, après quoi il devient capable de transformer son corps en gaz, capacité dont il se sert pour faire des braquages. Pour être sûr de ne rien manquer, voici le programme des sorties sur Netflix :

1 er juillet : Les Voisins de l'enfer — série documentaire Netflix sur des affaires de voisinage qui virent à la crise.

2 juillet : Human Vapor — un homme acquiert la capacité de se transformer en gaz après radiation dans ce drame japonais. La Loi de la plus forte | saison 3 — suite de la comédie et romance de Michelle Buteau inspirée de sa propre histoire.

