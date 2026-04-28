Netflix fait revenir l'un de ses plus gros succès avec un troisième film ultra attendu. La plateforme partage de premières images et en profite pour faire une grande annonce.

Netflix va prochainement faire revenir l'un de ses plus gros succès sur le devant de la scène. À défaut d'avoir le droit à un vrai trailer pour le moment, il nous dévoile cependant de premières images très prometteuses et les accompagne surtout d'une grande annonce très attendue : sa date de sortie.

L'une des plus grosses franchises de Netflix revient bientôt

C'est l'une des franchises les plus lucratives de Netflix, Enola Holmes revient bientôt avec un troisième film déjà attendu comme le blockbuster de l'année. En 2020, le premier film s'est imposé comme l'un des plus gros films de la plateforme en cumulant plus de 76 millions de vues en un petit mois seulement, sa suite fera au moins aussi fort avec des chiffres similaires. Des films qui sont toujours autant regardés d'ailleurs et qui pèsent à eux deux plusieurs centaines de millions de vues désormais.

Millie Bobby Brown, véritable hyper star propulsée par Stranger Things, multiplie les films à succès sur Netflix et rempilera pour Enola Holmes 3. Elle donnera la réplique à son frangin à l'écran, Henry Cavill (The Witcher, Superman), qui incarne ce bon vieux Sherlock, mais aussi à Helena Bonham Carter (Alice au Pays des Merveilles, Sweeney Todd) qui interprète sa mère. Le jeune Louis Partridge reprendra lui aussi son rôle de Tewksbury bien entendu.

Pour ce troisième film Netflix, Enola sera confrontée à la plus grande enquête de sa jeune carrière. Cette dernière la mènera à Malte, alors que ses projets personnels seront mis à mal par cette affaire aussi compliquée que mystérieuse. Enola Holmes 3 est attendu sur Netflix dès le 1er juillet 2026. Une bande-annonce ne devrait naturellement plus trop tarder avec une date de diffusion aussi proche.

Le film est réalisé par Philip Barantini, qui a notamment produit la série évènement Adolescence sur Netflix, tandis que Millie Bobby Brown sera elle aussi productrice déléguée comme elle avait pu le faire avec Damsel, un autre carton de la plateforme.