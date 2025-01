On n'est plus qu'à quelques heures des premières nouveautés Netflix de février 2025. Pour ouvrir le bal, la plateforme a sélectionné la trilogie Cinquante Nuances de Grey, The Grudge et À l'intérieur pour une dose de frissons, ou encore le film d'animation Le Garçon et le Héron pour un peu de poésie. Des longs-métrages attendus pour ce samedi 1er février 2025 qui sont précédés par le grand retour, dès aujourd'hui, d'une série hyper appréciée. Et il s'agit encore d'un show TV d'action et d'espionnage.

L'une des belles surprises séries de Netflix revient avec sa saison 2

Pour les fans d'action et d'espionnage, l'intégralité des 10 épisodes de The Night Agent Saison 2 est disponible depuis le 23 janvier 2025. Les nouvelles sorties de la semaine Netflix du 26 janvier au 2 février 2025 vont rester dans ce thème avec la saison 2 de The Recruit. L'une des meilleures séries de ces dernières années qui a su créer la surprise, lui permettant de se faire une place dans le top 10 à travers différents pays durant plusieurs semaines consécutives.

L'acteur Noah Centineo (À tous les garçons que j'ai aimés, Black Adam...) y incarne un avocat de la CIA qui va rapidement se retrouver à prendre des coups et à en donner malgré lui. « Dans la saison 2 de The Recruit, Owen Hendricks (Noah Centineo), avocat de la CIA, se retrouve mêlé à une opération d'espionnage risquée en Corée du Sud, et se rend compte que la plus grande menace pourrait bien venir de l'intérieur de l'agence elle-même » révèle le synopsis officiel de Netflix.

Pour ces nouveaux épisodes de The Recruit Saison 2, disponible ce jeudi 30 janvier 2025, Netflix a élargi le casting avec l'embauche de Teo Yoo (Past Lives) qui joue un agent de renseignement coréen. « Le rythme et l'alchimie sont des phénomènes difficiles à contrôler. Mais, heureusement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un partenaire comme Teo pour la saison 2 » a confié Noah Centineo. « C'est un rôle délicat, car il ne s'agit pas d'une comédie de potes entre Owen et Jang Kyun. Quelqu'un qui est prêt à faire n'importe quoi par amour est dangereux. Mais Owen et Jang Kyun ont une grande énergie ensemble » a ajouté pour sa part Teo Yoo. Rendez-vous sur Netflix pour regarder la suite de la série dans les nouvelles sorties de la semaine.

Source : Netflix France.