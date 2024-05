Netflix annonce une nouvelle série évènement qui devrait faire grand bruit et compte marcher sur les traces d'un certain Squid Game.

Au fil des années, Netflix a su créer l'événement avec plusieurs de ses séries. Lorsque l’on pense à la marque, on a tout de suite en tête des séries comme Stranger Things, Casa de Papel ou encore Arcane et Squid Game. Et c’est justement cette dernière qui a inspiré en partie la nouvelle sensation coréenne à venir, annoncée comme une véritable série événement par Netflix, s'il vous plaît.

Netflix prépare sa nouvelle série coréenne évènement

Une sorte de télé-réalité étrange et dangereuse, 8 candidats enfermés dans un complexe de 8 étages avec à chaque fois, un défi. Voilà le pitch de The 8 Show, une nouvelle série coréenne anxiogène et psychologique à venir. La similitude est ici faite avec Squid Game puisque ces derniers partagent plusieurs thématiques comme le jeu, le drame social, etc. La structure même rappelle tout de même le jeu mortel de Hwang Dong-hyeok.

The 8 Show débarquera sur Netflix le 17 mai 2024 et sera composé de… huit épisodes. À chaque fois, un défi, et on imagine donc un étage, sera mis en vedette. Les candidats devront faire en sorte de le relever afin d’engranger toujours plus de gains. Dès la bande-annonce, le ton est donné. On aperçoit une certaine légèreté au départ, avant que tout vire au cauchemar. Suffocant, anxiogène, ce huis clos sur fond de thriller psychologique devrait certainement faire parler de lui à sa sortie.

En tout cas, The 8 Show devrait assurément satisfaire les amateurs du genre qui attendent ardemment la saison 2 de Squid Game. Cette dernière est dans son ultime ligne droite et montrera le bout de son nez cette année.