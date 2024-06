L'année 2024 de Netflix est encore loin d'être finie ! Le Flic de Beverly Hills 4 sera notamment l'un des prochains temps forts. Un film qui sortira en exclusivité sur la plateforme, et nulle part ailleurs, à partir du 3 juillet 2024. La firme au N rouge va t-elle réussir à réintroduire la trilogie culte des années 80 ? Aux abonnés d'en juger d'ici quelque jours. Depuis un long moment, le service de SVOD travaille également sur une saga des années 90, mais tout s'est arrêté subitement après une décision du propriétaire de la marque.

Une série Netflix sur une licence des années 90 mise à la poubelle

Netflix a pris pour habitude de ressusciter des vieilles gloires du passé, qui résonnent toujours dans la tête des gens. En quelques semaines d'intervalle, la plateforme s'est offert deux nouveaux films Nicky Larson et Ultraman. Et des exemples de ce type, il y en a bien plus encore. Au milieu des résurrections d'anciennes franchises, on relève les récents retours de Power Rangers avec la série Cosmic Fury et Power Rangers : Toujours vers le futur. Un film de 58 minutes pour les 30 ans du show télévisé original qui a bercé l'enfance de millions de personnes. Après ces deux projets inédits, Netflix aurait dû poursuivre en rebootant justement la série live-action. Vous pouvez oublier.

D'après les informations de TVLine, la nouvelle série Power Rangers en développement chez Netflix ne l'est plus. Le média ne donne pas la raison, mais indique qu'Hasbro Entertainment est reparti avec le projet ET la licence sous le bras. L'entreprise spécialisée dans le jouet est donc à la recherche d'un autre partenaire, et empruntera une autre direction pour cette série Power Rangers. Pourtant, Netflix avait essayé de faire les choses bien avec le recrutement de Jenny Klein, co-productrice sur Daisy and the Six. Jonathan Entwistle, co-créateur de The End of the F***ing World et I Am Not Okay With This, dirigeait ce projet.

Quand la série Power Rangers a été validée il y a plus de deux ans de cela, Entwistle devait même superviser le développement de films et séries pour Netflix. Du coup, il n'y aura pas de « Go, Go Power Rangers ! » de sitôt.