Le géant de la SVOD Netflix a fait de belles annonces hier, jeudi 9 novembre 2023, à l'occasion de la Geeked Week 2023. Un événement qui met à l'honneur les prochains films, séries et jeux vidéo attendus sur la plateforme. Le service a semble t-il fortement convaincu avec le premier trailer de la série Avatar The Last Airbender.

Mais la firme au N rouge a aussi enflammé la toile avec une petite information : une date de sortie pour Arcane saison 2. Le show télévisé qui est dérivé de l'univers de League of Legends (LoL). L'un des programmes les plus acclamés sur Netflix.

Netflix s'approprie une oeuvre culte venue du Japon

L'animation est un point fort de Netflix et la société n'hésite pas à financer des projets en veux-tu en voilà. Arcane, Cyberpunk Edgerunners, Castlevania: Nocturne, Love, Death & Robots ou encore Scott Pilgrim Takes Off qui arrive le 17 novembre 2023, le choix est très vaste. Les fans de Kaijus ont par exemple de quoi faire avec la franchise Godzilla, et dans quelques mois, ces derniers pourront se mettre devant le film d'animation Ultraman: Uprising.

La licence hyper culte japonaise reviendra en 2024 sur Netflix et l'on suivra une star du baseball, Ken Sato, qui se transformera en baby-sitter. « Lorsque la superstar du baseball Ken Sato retourne au Japon pour endosser à nouveau la casquette de super-héros défenseur de la Terre, en tant qu'Ultraman, il découvre plus qu'il ne l'imaginait. Il est forcé d'élever la descendance de son plus grand ennemi ». Un film animé basé sur les personnages d'Eiji Tsuburaya (Godzilla), réalisé par Shannon Tindle et John Aoshima (Kubo et l'Armure magique).

Netflix assure aux nouveaux-venus dans la franchise que ce projet ne sera pas incompréhensible. « Les fans de la série y trouveront clairement leur compte. Mais si vous ne connaissez pas Ultraman, ne vous inquiétez pas. Le nouveau film introduit une version réinventée du héros terrien, avec de nouveaux ennemis et des défis inédits à relever ».

Un film d'animation Ultraman Uprising se dévoile

Pour celles et ceux qui se demandent, oui, cet Ultraman pourra être gigantesque. Un projet de rêve pour Shannon Tindle. « La réalisation de ce film est un rêve qui devient réalité. Ce qui a commencé comme une simple histoire originale, inspirée par mon amour de la franchise, est devenu un film Ultraman grâce à l'incroyable soutien de Tsuburaya Productions et des équipes de Netflix Animation. Nous nous sommes constitués une équipe d'élite et j'ai hâte de pouvoir partager notre vision unique d'Ultraman avec le monde entier » (via Variety).

Ultraman Uprising sera disponible en 2024 sur Netflix et en voici le casting :

Christopher Sean (You, Star Wars Resistance) : Ken Sato / Ultraman

Gedde Watanabe (Gremlins 2, Seize Bougies pour Sam) : Professeur Sato

Tamlyn Tomita (Cobrai Kai, la série Avatar : le dernier maitre de l'air) : Emiko Sato

Keone Young (Men in Black 3, Hyper Tension) : Dr Onda

Julia Harriman (Malcom, High School Musical) : Ami

Sur les divers réseaux, le trailer a été très bien reçu. Beaucoup soulignent la qualité d'animation et le côté fun qui se dégage des extraits.