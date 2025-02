Cette année, Netflix va mettre fin à Squid Game mais surtout à Stranger Things. Après 9 ans de bons et loyaux services, la bande attachante d'Hawkins va faire ses adieux et ça risque de laisser un grand vide parmi les fans, et aussi dans le catalogue de la plateforme. Maintenant, il va donc falloir que la firme au N rouge déniche une franchise, nouvelle ou existante, capable de durer dans le temps. Et le service de streaming vidéo pourrait bien avoir trouvé sa perle rare d'après les informations de Deadline.

Netflix se serait offert l'une des plus grandes licences...

Lorsque la saison 5 de Stranger Things sera diffusée sur Netflix, la plateforme va devoir trouver un ou plusieurs remplaçant(s) pouvant fédérer autant si ce n'est plus. Et ce qui est sûr, c'est que le show télévisé Le Problème à 3 Corps ne pourra pas remplir cette fonction puisque l'arrêt a déjà été décidé, et que ça se terminera normalement avec la saison 3. Mais la firme au N rouge aurait plus d'un tour dans son sac et serait en train de travailler main dans la main avec Hasbro pour une série live-action sur la licence légendaire Donjons et Dragons.

« Dans ce qui est l'un des plus grands paris télévisuels de Netflix dans le domaine de la Fantasy, la plateforme de streaming vidéo a pris en charge le développement des Royaumes Oubliés, une série Donjons et Dragons » révèle en exclusivité le très sérieux Deadline. Les Royaumes Oubliés sont bien connus des fans puisque c'est l'une des univers du jeu de plateau D&D, qui avait servi pour le film Donjons & Dragons : L'honneur des Voleurs.

... pour une série live-action Donjons & Dragons

À la base, cette série live-action Donjons et Dragons aurait dû être pour Paramount+, avant que le service SVOD ne fasse machine arrière et jette l'éponge. Un abandon qui devrait donc faire les affaires de Netflix. D'après Deadline, ce show télévisé The Forgotten Realms (Les Royaumes Oubliés en français) sera développé avec Shawn Levy, producteur de Stranger Things et réalisateur de Deadpool & Wolverine, et Drew Crevello (WeCrashed) qui se chargera de l'écriture visiblement. « Après de longues négociations, ce qui n'est pas inhabituel pour une licence de cette trempe, j'ai entendu dire que la série fantastique est maintenant prête à être développée par le diffuseur [Netflix]. Cela pourrait amener à un tout univers D&D ».

Avec cette série live-action Dungeons and Dragons, Netflix aurait donc potentiellement des plans sur le (très) long terme. Mais encore faut-il que le succès soit au rendez-vous et quand on voit le flop du dernier film malgré de bons retours... En plus de ce projet, Hasbro réfléchit déjà à un nouveau jeu dans l'univers de cette licence qui l'une des licences les plus grandes de tous les temps.

Source : Deadline.