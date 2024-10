Les sorties Netflix de la semaine arrivent avec deux nouveautés phares du 21 au 27 octobre 2024. Il y a tout d’abord la saison 2 de la série Hellbound par le réalisateur du Dernier train pour Busan, et de l’adaptation live-action du jeu Loups-Garous avec Jean Reno et Franck Dubosc dans les rôles principaux. Un long-métrage disponible aujourd’hui, mercredi 23 octobre 2024, tandis qu’Adieu les Cons de et avec Albert Dupontel est en ligne depuis hier. Mais la vraie grosse sortie vient du Japon.

L’énorme série du moment enfin sur Netflix, mais avec du retard

Alors que Netflix a pris une très lourde décision en abandonnant déjà leur gros jeu vidéo AAA, avec des développeurs de God of War, d’Halo et Overwatch, la plateforme SVOD continue d’étoffer son catalogue de films et séries. Le mois dernier, la firme au N rouge a fait une annonce fracassante en certifiant qu’elle avait acquis les droits de diffusion de l’énorme série du moment, Dragon Ball Daima. Le nouveau bébé d’Akira Toriyama, qui a été supervisé entièrement par le mangaka avant son tragique décès, devait arriver le 18 octobre 2024 soit quelques jours après le lancement sur ADN, la chaîne Mangas et Crunchyroll.

Sauf qu’à cette date, les abonnés Netflix ont attendu en vain le premier épisode. Pourquoi un tel décalage ? Le service de streaming vidéo ne s’est pas fendu d’un communiqué, et a préféré mettre en ligne le préambule de Dragon Ball Daima en catimini. Et forcément, ça fausse tout le calendrier. Pour voir la suite, l’épisode 2, rendez-vous sur Netflix le vendredi 25 octobre 2025. D’ici là, attention aux spoilers, car il y aura toujours un retard d’un épisode par rapport aux autres abonnements.

« Victimes d’une mystérieuse conspiration, Son Goku et ses amis redeviennent malencontreusement enfants. Afin de découvrir l’instigateur de cette machination et retrouver leur taille adulte, ces derniers se lancent dans une aventure périlleuse à travers le Royaume des Démons, où de redoutables adversaires les attendent… Heureusement, ils feront la rencontre de deux nouveaux alliés, Glorio et Panzy, pour prendre part à leur périple » synopsis officiel de Dragon Daima dont l’épisode 1 est disponible sur Netflix.

Source : site Netflix officiel.