Netflix nous dévoile une nouvelle série adaptée d'un jeu ultra culte de Capcom, et ça promet d'être excellent ! Non, ce n'est pas Résident Evil. Je pense que la licence a eu sa dose vous ne pensez pas ?

Netflix a tenu, il y a peu, sa grande Geeked Week, une semaine d'événements un peu partout sur la toile et autour du globe avec une tonne d'annonces dans son sillage. C’est surtout la fin de semaine dernière qui a été chargée en révélations pour nos films et séries favoris. On a enfin une fenêtre de sortie pour Arcane saison 2, la série Tomb Raider s’est montrée, Umbrella Academy a fait une ultime annonce, et le légendaire Ultraman reviendra prochainement. Ce n’est ici qu’une petite partie des annonces de Netflix qui tient une forme olympique.

Parmi les grandes annonces de cette Geeked Week, la célèbre plateforme a également annoncé une flopée d'animés ou de programmes d'animation. Scott Pilgrim, Ultraman ou encore Tomb Raider sont assurément des exemples attendus, mais une autre série devrait elle aussi intéresser les fans : Devil May Cry.

Encore un jeu de Capcom sur Netflix avec Devil May Cry

Oui, on le savait, Dante Vergil et toute la clique auraient le droit à leur série animée. C’était acté, mais on avait jusqu'ici aucune information ou visuels à se mettre sous la dent. On ne connaissait que le nom du réalisateur de ce programme, un certain Adi Shankar. Ça ne vous dit rien ? Et pourtant ! C’est le chef d’orchestre des deux séries adaptées de Castlevania, dont la récente Castlevania Nocturne. Deux séries de qualité et hyper appréciées.

C’est également à lui que l’on doit Captain Laserhawk, l’adaptation déjantée de Far Cry Blood Dragon qui traîne dans la boue (et dans la coke) une bonne partie des franchises cultes d’Ubisoft, non sans humour d’ailleurs… pauvre Rayman… Quoi qu’il en soit, le réalisateur sera derrière la caméra pour Devil May Cry. Pas encore de bande-annonce, mais quelques images sous la forme d’un behind-the-scenes, une vidéo des coulisses, mise en scène encore une fois.

On peut y apercevoir des croquis notamment, des bouts de l’intrigue qui nous attendent, mais surtout quelques images de l’anime lui-même et c’est plutôt prometteur vu d’ici. On est dans la droite lignée de ce que propose Castlevania. Un dessin détaillé juste ce qu’il faut, des traits et une animation dynamiques, ça promet. Si Shankar allie la folie de Captain Laserhawk à la violence sanglante d’un Castlevania, cette série Devil May Cry aurait tout pour plaire.

Et ça fait un bail que l’on n'a pas eu de nouvelles de Dante. Depuis Devil May Cry 5 en 2019, la franchise n’a pas vraiment fait parler d’elle. C’est maintenant chose faite !