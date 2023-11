Lara Croft, figure emblématique des jeux vidéo et de la culture populaire, reviendra sur nos écrans avec Tomb Raider : La Légende de Lara Croft, une série animée prochainement sur Netflix. Ce nouveau chapitre marque l'élargissement de la franchise au-delà de ses racines vidéoludiques. Le prochain jeu n'étant pas pour tout de suite, cette série promet de nouvelles aventures pour la célèbre archéologue. Voilà ce que l'on peut apprendre.

Netflix encore dans les bons coups avec Tomb Raider

Hayley Atwell, célèbre pour ses rôles dans l'univers Marvel et Mission: Impossible, donnera de la voix à Lara Croft. Son expérience dans les films d'action la prédestine à incarner cette héroïne iconique. Et visiblement les fans sont assez satisfaits de ce choix. À tel point que certains se demandent si elle ne pourrait pas être l'actrice parfaite pour une interprétation live, pour remplacer Vikander.

Depuis son apparition en 1996, Lara Croft s'est ancrée comme une figure majeure du jeu vidéo et a transpercé la barrière de la pop culture, notamment au cinéma et à la télévision. L'expansion continue de la franchise à travers cette série animée ouvre la voie à de belles nouveautés pour les fans de l'exploratrice iconique. Et clairement Netflix semble beaucoup compter sur ce nouveau projet :

Un making-of de Lara Croft.

Une "synergie" des œuvres

Netflix a dévoilé un aperçu exclusif des coulisses de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft, avec un commentaire de Joy Hua, designeuse de Lara en personne. On peut voir tout le travail sur les costumes, pour que tout s'imbrique parfaitement et ne dénature pas avec l'univers que l'on connait à travers les jeux.

Ce projet est l'un des nombreux développements centrés sur le personnage de Lara Croft. Après l'abandon de la suite du film de 2018 avec Alicia Vikander, Amazon Studios MGM envisage de redémarrer la franchise avec une série live-action écrite par Phoebe Waller-Bridge, qui s'intégrera dans un univers élargi comprenant de nouveaux films et peut-être de futurs jeux vidéo.

La série animée de Netflix s'annonce comme une aventure supplémentaire dans l'univers Tomb Raider. Entre synergies multimédias et élargissement de la franchise, on assiste peut-être à la naissance d'un LCU (Lara Croft Universe). Plutôt pas mal non ? Il est clair que dans les années à venir, nous aurons droit à Tomb Raider sous différentes formes. Espérons que la qualité sera au rendez-vous, car c'est en quelque sorte tout l'avenir de Lara Croft qui est en jeu. En effet, il serait difficile d'imaginer un second échec après celui du film avec Vikander.