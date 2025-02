Netflix a ajouté quelques nouveautés à son catalogue depuis le début de la semaine dont les films Dans la Brume, le thriller apocalyptique avec Romain Duris (la trilogie de Cédric Klapisch, Le Règne Animal) et Olga Kurylenko (Oblivion, Tyler Rake 2...), Chien de la casse, la série documentaire L'or à bout de bras qui suit les équipes de basket durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, et la saison 1 de l'histoire de ma famille. Les sorties de la semaine font désormais de la place à l'une des plus grosses séries évènements de 2025, avec une légende du cinéma, et un réalisateur très apprécié à la barre.

Une série Netflix avec l'un des plus grands acteurs est arrivée

D'ici ce samedi 22 février 2025, Netflix agrandira encore son line-up de films avec Le Maître du jeu. Un thriller avec un casting de stars dont Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz ou encore John Cusack. Et il y a plusieurs points communs entre ce long-métrage sorti en 2003 et la nouvelle série événement de février 2025 qui promet du lourd, Zero Day. Un show télévisé en six épisodes d'Eric Newman (Narcos, Griselda...) avec un casting 5 étoiles, avec notamment la présence de la légende Robert De Niro.

Et c'est une grande première pour l'acteur qui, malgré sa longue et prolifique carrière, n'a jamais endossé de rôle pour le petit écran. À l'image de son compère Al Pacino qui a tourné dans Hunters pour Prime Video, De Niro fait donc ses premiers pas à la télévision, mais pour Netflix. Zero Day est un thriller politique sur fond de complotisme et d'une attaque cyberattaque catastrophique à l'encontre des États-Unis.

« Zero Day pose la question qui occupe tous les esprits : comment déceler la vérité dans un monde en crise qui semble déchiré par des forces qui échappent à notre contrôle ? Et à une époque où fleurissent subterfuges et théories du complot, dans quelle mesure ces forces sont-elles le résultat de nos propres actions, voire le fruit de notre propre imagination ? ». C'est disponible dès maintenant sur Netflix dans les sorties de la semaine.

Source : Netflix.