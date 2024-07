Netflix va dire adieux à l'une de ses séries les plus marquantes et le final s'annonce explosif. Une nouvelle bande-annonce donne le ton et ça promet de tabasser méchamment. Ça va faire un sacré vide une fois terminé.

Netflix a annoncé tout ce qui allait arriver pour le mois de juillet. Un mois particulièrement chargé en nouveautés, que ce soit des films ou des séries d’ailleurs. Rien qu'avec les sorties de cette semaine, il y a de quoi faire. Mais ce qui va assurément marquer les prochains jours, c’est la fin de deux séries particulièrement appréciées. Toutes deux s’arrêtent en juillet, et à chaque fois le final s’annonce dantesque. On a pu le constater avec l’ultime bande-annonce de la saison 3 de Sweet Home il y a peu, et ça va aussi être le cas avec Cobra Kai.

Un trailer pour la partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai sur Netflix

Oui, Cobra Kai, c’est terminé ! La saison 6 sera la dernière et celle-ci sera diffusée tout au long de l’année, histoire de faire monter la température et de faire durer le plaisir. La première partie sera lancée dès le 18 juillet prochain tandis que les deux dernières sections sortiront plus tard. La partie 2 arrivera en novembre tandis que l’ultime fin ne sera dispo qu’en 2025, certainement au début de l’année. Oui, ça va être long, mais cette saison finale s’annonce explosive.

Attention aux spoilers ci-dessous !

Comme le dévoile la première vraie bande-annonce de cette ultime saison, après l’arrestation de Terry Silver, c’est John Kreese qui va une nouvelle fois prendre la relève. Lui qui a réussi à se sortir du pétrin dans lequel il était fourré. Bien décidé à se venger, il va même visiblement faire ami-ami avec un nouvel ennemi. De leur côté, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence vont plus que jamais devoir entraîner leurs deux dojos pour combattre et définitivement tirer un trait sur Kreese et son influence.

Au casting, on retrouvera bien évidemment les légendaires William Zabka, Ralph Macchio et Martin Kove, mais aussi Xolo Maridueña, désormais devenu une star montante du grand écran (récemment en tête d’affiche de Blue Beetle), et Tanner Buchanan, qui continue de cartonner sur petit écran de son côté dans un grand nombre de films et séries à succès Netflix ou Prime Video notamment.

Si vous n’avez donc pas encore rattrapé votre retard, il ne vous reste que quelques jours pour revoir les précédentes saisons de Cobra Kai.