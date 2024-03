Netflix a récemment lancé l’une de ses séries les plus attendues cette année : Avatar, le dernier maître de l’air. Un programme qui divise grandement les fans. Paradoxalement, la série est aussi un immense carton au point de carrément surpasser d'autres adaptations considérées comme plus réussie, oui, on parle bien de One Piece. Malheureusement, elle porte le même nom que la franchise de cinéma produite par James Cameron, qui génère des milliards dans les salles obscures. Outre les problèmes légaux que ça a pu posé entre les deux licences, porter le même nom provoque encore des quiproquos et à cause de ça, la série a bien failli être drastiquement différente.

Avatar ou Avatar ?

Même quinze ans après sa sortie initiale, Avatar (le bleu) est toujours un monument du cinéma. Avec le lancement de son second film en 2022, James Cameron l’a de nouveau confirmé et s’est complètement emparé de l’appellation « Avatar ». Seulement voilà : une des séries animées les plus populaires porte le même nom et ce depuis de très, très nombreuses années. Lors de sa diffusion, ce n’était pas un problème. Par contre, lors de la création d’une adaptation cinématographique, il a fallu ajouter « Le Dernier Maître de l’Air » au titre, pour éviter toutes confusions. Pourtant, il faut croire que beaucoup de personnes continuent de se tromper entre les deux œuvres. Et c'est cause (grâce) à ça que l'on a le droit à un très, très bon antagoniste dans la série. Puisque si son acteur a été casté, le très bon Ken Leung, c'est un pur coup de chance !

L’homme a en effet déclaré que lors de son audition, il ne savait absolument pas pour quel rôle il auditionnait, car tout était très secret. Pire encore ! Il ne savait rien de la licence Avatar le dernier maître de l'air. Il était persuadé de venir au casting d'un des blockbusters de James Cameron. « Je ne connaissais pas du tout la [série animée] originale, c’est peut-être une question d’âge, mais je n’en savais rien. Alors, quand j’ai entendu pour la première fois que c’était Avatar, j’ai pensé que j’allais être bleu », a-t-il expliqué, non sans humour, lors d’une interview avec Deadline. Il continue en précisant que le projet portait, apparemment, à confusion, car personne « ne pouvait deviner que c’était pour Avatar : Le dernier Maître de l’Air, c’était en quelque sorte déguisé en un projet différent ». Finalement, l’acteur semble s’être tout de même très bien adapté à son nouveau rôle... inattendu pour le coup. La série Netflix en sort plutôt gagnante d'autant que l'acteur fait partie de ceux dont le jeu a été salué. La série était donc à deux doigts d'avoir un antagoniste drastiquement différent, mais parfois, il faut croire que le hasard fait bien les choses.