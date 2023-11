Non, ce n'est pas le géant tout bleu, mais le jeune chauve qui agite les bras en faisant des trucs très cool. Avatar le Dernier Maître de l'Air va bientôt avoir le droit à sa série sur Netflix. Un programme en live-action cette fois, qui compte bien nous en mettre plein les mirettes. La plateforme SVOD a profité de son émission Geeked Week 2023 pour nous dévoiler la première bande-annonce, et ça assure le spectacle.

Une première bande-annonce pour Avatar le Dernier Maître de l’Air !

Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio), Sokka (Ian Ousley), Zuko et bien d'autres seront à retrouver dans la prochaine série Netflix. Si le casting (en tenue) avait déjà conquis la majorité des fans, malgré quelques détracteurs, cette première bande-annonce devrait littéralement les assommer. À première vue, le programme a l'air d'être très fidèle à l'œuvre originale, on reconnaît les factions, les mouvements et les pouvoirs au premier coup d'œil, et les effets spéciaux ont l'air plutôt solides.

Non contente de nous dévoiler une première vidéo de sa série, Netflix nous annonce également qu'Avatar le Dernier Maître de l'air sortira dès le 22 février 2024 ! Oui, dans quelques mois seulement !

Une nouvelle adaptation réussie après One Piece ?

Pour rappel, la série nous fera suivre le voyage de Aang, un jeune garçon prisonnier d'un glacier pendant près d’un siècle, et qui doit apprendre à maîtriser les quatre éléments pour accomplir sa destinée et ramener la paix dans son monde en devenant l'Avatar. Bien entendu, ça ne va pas être de tout repos…

Avatar le Dernier Maître de l'air pourrait être une nouvelle excellente surprise après l'adaptation saluée par la critique et les fans de One Piece qui aura d'ailleurs bientôt le droit à sa saison 2. La plateforme SVOD sait jouer sur la corde sensible de ses spectateurs les plus geeks. Entre les adaptations en live-action réussies et les animes de qualité, parfois inspirés de nos jeux vidéo préférés comme Onimusha ou encore Castlevania, on est servi.