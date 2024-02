La firme au N rouge est en forme en ce moment, pour le meilleur et pour le pire. Après la mise à mort d'une des meilleures séries Netflix, la société se prépare à lancer l'une de ses nouveautés les plus importantes du mois. Mais également de 2024, tous types de programmes confondus. Une sortie périlleuse car la plateforme fait le pari d'adapter à sa façon une oeuvre culte pour des millions de personnes. Un futur top ou flop ? Pour le moment, pas d'inquiétude à avoir, c'est une réussite. Est-ce que ça va durer ?

Des premiers avis sur une grosse série Netflix de février 2024

Qu'il y a t-il de si important dans les prochaines nouveautés Netflix de février 2024 ? L'arrivée de l'adaptation live-action d'Avatar, le dernier maître de l'air dès le 22 février. Depuis les premières images, les fans sont sous le charme. Alors qu'ils auraient pu être totalement repoussés, ces derniers ont au contraire loué la ressemblance avec les personnages originaux, mais également les costumes. Cette relecture de la série animée semble être très respectueuse avec un soin apporté aux mouvements et pouvoirs des protagonistes, et aux différentes factions.

Une bonne impression qui se confirme ? Les premiers avis sur la série Netflix Avatar, le dernier maitre de l'air sont tombés ! « Le premier épisode d'Avatar The Last Airbender est fantastique ! Dès la scène d'ouverture, on réalise que c'est beaucoup mieux que le film de 2010. Les combats sont superbes, mais ce sont les acteurs qui se démarquent. Ces jeunes sont l'équipe d'Avatar. C'est une relecture amusante d'un classique intemporel » (via Mike Thomas de Collider).

Ryden Scarnato, rédacteur sur CBR, croit aussi en cette adaptation. « En tant que grand fan de la licence, le dernier maitre de l'air, j'ai été satisfait des deux premiers épisodes de la série Avatar Netflix. Je suis d'accord avec les changements opérés et la manière dont cela a été fait. Certains acteurs sont un peu raides, et j'aurais aimé que ce soit plus cinématographique, mais c'est un bon début ! ».

L'adaptation live-action d'Avatar plus dramatique et violente

« Le premier épisode d'Avatar Netflix est plutôt incroyable. C'est plus dramatique, mature, et violent que l'original. Le plus intéressant réside dans les choses qu'ils rajoutent pour étoffer et enrichir l'histoire. Un excellent début » estime Joshua Yehl d'IGN US. En revanche, un de ses collègues n'est pas du même avis. « Je suis enfin autorisé à donner mon avis sur l'adaptation d'Avatar. C'est une énorme déception et une adaptation en demi-teinte. Il y a trop d'explications, c'est mal écrit et le rythme est horrible » (Rafael Motamayor via X).

Hormis ce dernier commentaire, c'est donc positif pour l'instant, mais à voir les autres critiques des prochaines heures et sur la saison entière. Mais ça devrait déjà rassurer les fans potentiellement inquiet. La série live-action Avatar, le dernier maitre de l'air sera disponible le 22 février 2024 sur Netflix.