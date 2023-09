Alors que l'adaptation en live action de One Piece cartonne, la série Netflix Avatar, elle, se fait toujours désirer par les fans. Attention, nous ne parlons pas de l'œuvre de James Cameron, mais bien de la série animée qui met en scène un jeune garçon avec un gros tatouage bleu sur le crâne. Après plusieurs années d'absence, elle est de retour, mais cette fois en prises de vues réelles, à l'image du film de 2010. Si, jusqu'à présent, il n'y avait aucune date de sortie à l'horizon, une nouvelle information est venue tout changer.

La dernière fois que nous avons eu une grosse annonce sur la nouvelle série Avatar, c'était lors du Netflix Tudum. Au début, la déception était au rendez-vous, la faute à l'absence d'une bande-annonce pour venir introduire le show. En lieu et place de celle-ci, nous avons pu observer un premier teaser, mais surtout un aperçu des personnages principaux : Aang, Zuko, Sokka et Katara. Il n'en fallait pas plus pour combler les fans qui n'ont pas hésité à applaudir le choix du casting et la précision des costumes. Malheureusement, il restait encore à résoudre le mystère de la date de sortie, qui était alors fixée pour 2024, sans plus de précision.

Tout ça, c'est du passé. En effet, la fenêtre de sortie de la série Avatar a enfin été révélée au grand jour. Elle est prévue pour février 2024. Cette information, même si elle nous vient d'un compte fiable, reste à prendre avec des pincettes. Nous n'avons pas affaire à une annonce officielle de la part de Netflix. D'ailleurs, rien ne nous dit que la date ne sera pas repoussée. La grève des scénaristes à Hollywood bat encore son plein et la plateforme de SVOD est l'une des principales concernées. Stranger Things, The Witcher et bien d'autres ne peuvent passer à la phase de tournage sans les scripts. Par conséquent, si la situation n'est pas réglée d'ici à début 2024, la série Avatar pourrait bien se voir affublée d'un report.