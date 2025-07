Plus que jamais, les exclusivités font la différence entre les différentes plateformes de SVOD. C'est pour cela que les Prime Video, Disney+ et autre Netflix travaillent leur image de marque avec des productions maison. Dans ce genre de situation, les adaptations sont souvent une bonne manière de proposer des fictions propres tout en se reposant sur une fanbase déjà établie. Cela, Néné l'a bien compris et le prouve encore avec une nouvelle série soutenue par un grand nom du cinéma.

Une nouvelle série Netflix pas si nouvelle que cela

Netflix a une nouvelle fois puisé dans les séries populaires auprès du jeune public des années 1980-1990. Après Les Maîtres de l'Univers, la plateforme s'attaque à une autre œuvre qui aura marqué l'enfance de bien des téléspecteurs. Il s'agit de nul autre que Capitaine Planète (ou Captain Planet, en vo).

Lancée en 1990 sur TBS par Ted Turner, la série Captain Planet est arrivée rapidement dans l'hexagone. Le public français a pu la découvrir sur Canal+ en 1991, puis en 1992 dans l'émission Sparadra de France 2. Ça fait partie de ces programmes qui ont bercé les vacances de bien des enfants, au point d'avoir mérité d'être mentionné dans les vidéos du Joueur du Grenier, c'est dire ! Bientôt, c'est donc sur Netflix que tout le monde pourra la redécouvrir.

Cependant, la série prendra une forme un peu différente. En effet, Netflix a une nouvelle fois misé sur une ramke en live-action. Après les One Piece, Avatar et prochainement Assassin's Creed, Captain Planet aura également droit à son passage en prises de vue réelles. Et pour soutenir ce projet, la plateforme a trouvé un acteur de taille : Leonardo DiCaprio ! Ou, plus exactement, Appian Way, sa société de production. On sait aussi que c'est Tara Hernandez (Young Sheldon, Mrs Davis) qui portera la casquette de scénariste. Voilà qui augure plutôt de bonnes choses pour l'adaptation.

Ça parle de quoi Captain Planet ?

Capitaine Planète fait partie de ces séries de la fin du XXe siècle qui mettait toujours en avant une morale au nom d'une grande cause. Ici, le programme abordait plus particulièrement les enjeux écologiques au travers d'une bande d'enfants venus des quatre coins du monde et d'un super-héros dotés de pouvoirs liés à la Terre. C'est donc une nouvelle version de cette grande mission pour sauver la planète que Netflix nous prépare.