Le mois de juillet 2025 est déjà bien entamé, et Prime Video continue à sortir ses nouveautés. Pour cette fois, la plateforme voit les choses en petit, avec un programme assez restreint. Il faudra donc patienter encore un peu avant de découvrir le reste des nouveautés prévues pour juillet.

Tous les films Prime Video du 14 au 20 juillet 2025

Cette semaine, Prime Video joue la carte de la comédie française avec une seule nouveauté côté cinéma, mais pas des moindres. Le 14 juillet, la plateforme accueille Maison de retraite 2, suite du film à succès avec Kev Adams. Dans ce nouvel opus, on retrouve l’humoriste aux côtés de Jean Reno, dans une aventure toujours centrée sur le choc des générations, l’amitié et les petits travers du quotidien.

Comme le premier film, cette suite promet une ambiance familiale, accessible à tous, avec un mélange d’humour bon enfant et de moments plus touchants. Si vous avez aimé le premier volet ou que vous cherchez une comédie légère à regarder en famille, Maison de retraite 2 pourrait bien faire partie de votre sélection de la semaine.

14/07 Maison de retraite 2, comédie française avec Kev Adams et Jean Reno.



Toutes les séries du 14 au 20 juillet 2025

Cette semaine, Prime Video mise sur deux valeurs sûres côté séries, entre romance estivale et drames juridiques. Dès le 16 juillet, les fans pourront découvrir la saison 3 de L'été où je suis devenue jolie, l’une des séries originales les plus populaires de la plateforme. Cette nouvelle salve, composée de 11 épisodes, promet de prolonger les histoires de cœur et les tensions familiales qui ont fait le succès des saisons précédentes. Parfait pour les amateurs de récits doux-amers et de rebondissements sentimentaux.

Le lendemain, le 17 juillet, Prime Video enrichit son catalogue avec un poids lourd du petit écran : l’intégrale de Suits : Avocats sur mesure. Les neuf saisons de la série culte seront disponibles d’un coup, offrant l’occasion de (re)découvrir les joutes verbales entre Harvey Specter, Mike Ross et le reste du cabinet. Entre intrigues juridiques, alliances fragiles et jeux de pouvoir, c’est l’occasion rêvée de se replonger dans l’un des dramas les plus appréciés de ces dernières années.

16 juillet : L'été où je suis devenue jolie | saison 3 — suite en 11 épisodes d'une des exclusivités phares de Prime Video.

17 juillet : Suits : Avocats sur mesure | saison 1 à 9 — intégral de la série judiciaire culte.



Source : Prime Video