Découvrez le programme complet des nouveautés Netflix du 14 au 20 juillet 2025, avec plusieurs grosses sorties qui devraient plaire aux amateurs de séries populaires et de films spectaculaires.

Pas besoin d’attendre le week-end pour se faire une bonne séance : cette semaine, Netflix dégaine une nouvelle salve de contenus qui méritent un coup d’œil. Au programme, une série très attendue, un gros film d’action musclé… et même quelques comédies françaises cultes qui devraient réveiller votre fibre nostalgique. Parfait pour celles et ceux qui en ont marre de faire défiler les menus sans jamais se décider.

Tous les films Netflix du 14 au 20 juillet 2025

Netflix mettra cette semaine à l’honneur plusieurs films marquants, entre classiques du grand écran et documentaires engagés. Dès le 14 juillet, les abonnés pourront découvrir Apocalypse sous les tropiques, un documentaire politique centré sur la situation au Brésil, promettant un regard sans détour sur les dérives du pouvoir. Le même jour, Je suis une légende, porté par Will Smith, fait son grand retour sur la plateforme. Un film de science-fiction intense, entre solitude, survie et apocalypse urbaine.

Mais ce n’est pas tout. À partir du 15 juillet, place à l’humour avec l’arrivée de la trilogie Camping, ces comédies françaises devenues cultes avec Franck Dubosc en vacancier invétéré. Puis, le 16 juillet, Netflix proposera Les Heures sombres, un biopic historique puissant dans lequel Gary Oldman incarne Winston Churchill au moment décisif de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le 17 juillet, c’est La Firme, thriller juridique haletant avec Tom Cruise, qui viendra compléter cette belle sélection.

Toutes les séries du 14 au 20 juillet 2025

Côté séries, Netflix mise cette semaine sur la diversité des genres. Dès le 14 juillet, les fans d’animation pourront découvrir la partie 2 de la saison 1 de Sakamoto Days. Cette adaptation très attendue du manga à succès mêle action, humour et rythme effréné, le tout porté par un ancien tueur à gages reconverti... en gérant de supérette. Un vrai plaisir pour les amateurs de shonen décalés.

Le 15 juillet, place au mystère avec Chaos d’anthologie : L’OVNI et le petit garçon, une docu-série intrigante sur une étrange disparition liée à une soucoupe volante, idéale pour les curieux d’histoires paranormales. Le même jour, Une nature sauvage viendra explorer notre rapport à l’environnement à travers des récits immersifs. Enfin, le 18 juillet, Superstar fera son entrée dans le catalogue, avec la promesse d’un drame contemporain intense, entre quête de reconnaissance et revers de la célébrité.

