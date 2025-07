Ça s'active toujours autant autour de la licence Assassin's Creed. Le dernier jeu en date, Shadows, a rencontré un succès plutôt honorable et devrait occuper sa communauté pour un bout de temps. Mais bien d'autres productions sont dans les cartons chez Ubisoft, et pas que. Préparez-vous à ce que le crédo s'insinue également sur le petit écran.

Assassin's Creed revient à l'écran

Entre les leaks et les annonces officielles d'Ubisoct, la liste des projets Assassin's Creed n'a fait que s'allonger ces derniers mois. Ne serait-ce qu'en termes de jeux, 9 seraient en chantier à des étapes plus ou moins avancées, parfois juste conceptuelles. Au-delà des manettes, la saga ne manque pas non plus d'imagination pour se décliner sous bien des formes.

En effet, ce ne sont pas les adaptations qui manquent pour Assassin's Creed. Les mangas ont notamment la cote, au point qu'avant la sortie de Shadows, un préquel a été annoncé sous cette forme. Mais nos héros aiment bien la lumière des projecteurs et sont bien tentés de revenir à l'écran. Malgré l'échec du film de 2016 avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, un nouveau projet se confirme enfin du côté de Netflix.

Vous ne rêvez pas, le projet de série live-action Assassin's Creed par Netflix est de nouveau sur les rails. L'annonce initiale remonte à 2020. Or, entre temps, le projet a été maintes fois remanié et est passé entre les mains de bien des équipes. Pour autant, il n'est pas abandonné. Au contraire, la plateforme de SVOD réitère sa commande et son partenariat avec Ubisoft.

Ainsi, la série live-action est maintenant confiée à Roberto Patino (scénariste de Westworld et Sons of Anarchy) et David Wiener (showrunner de la série Halo). Dans les colonnes de Variety, tous deux se déclarent comme de grands fans de la licence Assassin's Creed. Pour eux, il s'agit de créer un programme « sur la valeur des liens humains, à travers les cultures et le temps » (avec une bonne dose de parkour !). Espérons que, cette fois, le binôme saura mieux retranscrir l'esprit des jeux que le film de 2016.