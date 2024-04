L'un des plus gros films Netflix de l'année, qui fait un carton monumental, détruit toutes les barrières et promet un retour fracassant. Du jamais vu selon son créateur.

Netflix, Disney+ et Prime Video jouent chacun de leurs côtés leur partition avec leurs propres exclusivités. Tous les services se partagent des films et séries sortis depuis longtemps, mais ce qui prime essentiellement, ce sont les contenus originaux. Et il faut avouer que la firme au N rouge a une longueur d'avance sur ses concurrents. La société dépense sans compter et s'est offert parmi les réalisateurs les plus connus de l'industrie du cinéma. Y compris un cinéaste qui divise pour ses productions, mais aussi certaines prises de parole.

Ce film Netflix va mettre le paquet

Les nouveautés Netflix ne ralentissent pas et les sorties de la semaine du 15 au 21 avril 2024 sont une bonne illustration de cela. En plus des films déjà (très) connus comme Le Parrain, Lady Bird, Pentagon Papers ou Arrête ou ma mère va tirer avec l'un des maitres de l'action Sylvester Stallone, la plateforme s'apprête à ajouter la partie 2 de Rebel Moon « L'Entailleuse ». Une suite qui devrait être dans la lignée du précédent épisode, et qui forcément, divisera sûrement encore le public. Mais même avec des critiques négatives, ça devrait être un carton, ce qui est (malheureusement) le plus important pour Netflix.

En parallèle de Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse, Zack Snyder (Watchmen, 300) prépare une version longue de chaque film. Si les choses n'évoluent pas d'ici là, ce ne sont pas moins de 6 heures de visionnage qui vous attendent. Mais si l'on met de côté la durée des longs-métrages, c'est surtout le ton qui va changer. Attendez-vous à une avalanche de sexe et de violence pour des versions R-Rated. On dit merci qui ? Merci Netflix et tonton Snyder !

« C'est comme un autre film. Pendant le tournage, nous avons filmé les acteurs en train de prononcer des dialogues différents. [...] Nous savions que ce que nous filmions était pour une version R-Rated. Le ton change énormément parce qu'il est plus exagéré et volontairement exagéré en termes de sexe et de violence » a confié à Zack Snyder à Unilad.

Rebel Moon Director's Cut, de la violence extrême et du sexe

Les versions longues de Rebel Moon - qui sortiront sur Netflix peut-être cet été - seront donc des films totalement différents et qui n'auraient jamais dû exister en l'état selon Snyder. Pour le réalisateur, la violence est tellement exacerbée que cela fait de ces Director's Cut des anomalies dans le paysage SF.

« La violence est si folle que vous vous dites que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister dans un film de science-fiction de cette ampleur ». Zack Snyder enfin content des montages de son tout dernier projet ? Hourra, parce que jusqu'à très récemment, le metteur en scène a fait une nouvelle sortie dont il a secret. Il a encore regretté à demi-mot son Sucker Punch. Pas le studio de Marvel's Spider-Man 2, mais le long-métrage avec des jeunes femmes en tenue sexy et qui emprunte complètement la grammaire jeu vidéo.

Le seul film que je changerais est Sucker Punch, car il n'a jamais vraiment été bien terminé. Même le Director's Cut n'est pas réellement le bon montage. Ce n'est qu'une version plus longue. Si j'en avais l'occasion, je réparerais ce film. J'ai déjà tourné les images, ils ont juste à me laisser les monter. On fait la demande de temps en temps, et on doit redemander ensuite. Je pense qu'il faudrait une période où personne n'a le film. Via Empire.

Zack Snyder n'est donc encore pas en phase avec les versions existantes de Sucker Punch. Une plainte que l'on entend très souvent de sa part, mais pourtant, il accepte systématiquement de nouveaux financements pour ses productions. Alors est-ce que tout se passe vraiment bien avec Netflix et que Rebel Moon Director's Cut sera le projet de ses rêves ? Pour l'instant, oui, mais il ne faut pas exclure une déclaration contraire dans plusieurs mois. D'ici là, rendez-vous le 19 avril 2024 sur Netflix pour Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse.