Les rumeurs ont été lancées ce matin, c’est désormais officiel. Jason David Frank, connu pour son rôle de Tommy Oliver dans les Power Rangers Mighty Morphin est décédé ce weekend à l’âge de 49 ans. Une nouvelle qui secoue la sphère geek et les fans de longue date.

Jason David Frank des Power Rangers est décédé

Très tôt ce matin, les rumeurs avaient été lancées sur Twitter. Le coach personnel de l’acteur et spécialiste des arts martiaux s’était rapidement fendu d’un message sur Instagram, sans que la nouvelle ne soit officialisée cependant. Le doute et l’espoir planaient, mais TMZ a confirmé en cette fin d'après-midi que Jason David Frank a mis fin à ses jours dans la nuit du 19 novembre 2022.

Jason David Frank a bercé l’enfance de plus d’un geek. Il fit ses débuts dans la saison 1 des Power Rangers en incarnant Tommy Oliver, le Ranger Vert. D’abord ennemi, le personnage est ensuite devenu une icône de la franchise où il a eu le rôle principal pendant trois saisons et 123 épisodes. Il a ensuite repris son rôle dans plusieurs autres adaptations dont les Power Ranger Zeo, Turbo, Ninja Steel, HyperForce et bien plus encore.

Jason David Frank était pour beaucoup le visage et l’incarnation des Power Rangers. « Respectez s’il-vous-plaît la vie privée de sa famille et ses amis pendant cette période horrible où nous devons nous remettre de la perte d'un être aussi merveilleux. Il aimait énormément sa famille, ses amis et ses fans. Il va terriblement nous manquer » a déclaré son attachée de presse au média américain.