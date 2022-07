La société Hasbro, bien connue pour être spécialiste des jouets et figurines, va proposer Hasbro Selfie soit la possibilité de mettre votre visage sur votre figurine favorite. Ainsi vous pourrez incarner littéralement le personnage de votre choix. La vidéo ci-dessus vous en donnera un aperçu.

Une nouvelle ère pour la collection de figurines Hasbro

Pour réussir tout ça, Hasbro s'est associé à une société connue sous le nom de FormLabs et effectuera un scan numérique de votre visage, puis utilisera une imprimante 3D pour lui donner vie et le mettre sur la figurine de votre choix. Le client qui doit être âgé de plus de 16 ans (pour que cela fonctionne coté morphologie) devra utiliser l’application Hasbro Pulse et numériser son visage avec l’aide de la caméra de son smartphone en suivant les instructions.

Bientôt une version de vous même sur une étagère ?

Malheureusement pour l'heure la gamme Selfies Series est limitée aux États-Unis, et Hasbro n’a rien communiqué pour une disponibilité à l’internationale et encore moins française. Mais on se doute que si tout ça est un succès marketing, nous devrions voir arriver un jour ou l'autre cette possibilité dans nos contrés.

Chaque figurine personnalisée coûtera 60 dollars et il est même possible de customiser votre chevelure et certains effets de la figurine. À vous le plaisir d'être le nouveau Mandalorien. Avec tout ça, on se demande aussi ce qu'il va advenir de la protection des données car vous allez offrir sur un plateau d'argent votre visage à une multinationale. Eh bien Hasbro se veut rassurant et la numérisation du visage serait donc conservée pendant 60 jours après la livraison de la figurine, puis les informations devraient disparaitre du site... Enfin, on l'espère.